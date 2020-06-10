Количество умерших от коронавируса в Амурской области увеличилось

По состоянию на 9 июня в Амурской области зарегистрировано 4 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. На изоляции по месту жительства находится 1 943 человека, в изоляторах – 36.

В Амурской области 9 июня было выявлено 48 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего с нарастающим итогом в Приамурье зарегистрировано 796 случаев инфекции, 245 из которых завершились выздоровлением.

Заболевшие – жители Благовещенска (335 человек), Благовещенского района (25 человека), Белогорска (35 человек), Тынды (60 человек), Зеи (4 человека), Магдагачинского района (22 человека), Свободного (165 человек), Шимановска (41 человек), Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (8 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (42 человека), Райчихинск (9 человек), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (18 человек), Тындинского района (6 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (6 человека), Михайловского района (4 человека), Мазановского района (4 человека).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 979 человек, из них в Благовещенске – 698, в Свободном – 572, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 65 560 исследований, в том числе за последние сутки – 1 452. На изоляции по месту жительства находится 1 943 человека, в изоляторах – 36, в обсерваторе - 0. Коэффициент распространения инфекции – 2,1 (в Благовещенске – 2,4; в Свободном – 1,9).