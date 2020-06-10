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Количество умерших от коронавируса в Амурской области увеличилось

Количество умерших от коронавируса в Амурской области увеличилось
Фото: pixabay.com

По состоянию на 9 июня в Амурской области зарегистрировано 4 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. На изоляции по месту жительства находится 1 943 человека, в изоляторах – 36.

В Амурской области 9 июня было выявлено 48 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего с нарастающим итогом в Приамурье зарегистрировано 796 случаев инфекции, 245 из которых завершились выздоровлением.

Заболевшие – жители Благовещенска (335 человек), Благовещенского района (25 человека), Белогорска (35 человек), Тынды (60 человек), Зеи (4 человека), Магдагачинского района (22 человека), Свободного (165 человек), Шимановска (41 человек), Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (8 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (42 человека), Райчихинск (9 человек), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (18 человек), Тындинского района (6 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (6 человека), Михайловского района (4 человека), Мазановского района (4 человека).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 979 человек, из них в Благовещенске – 698, в Свободном – 572, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 65 560 исследований, в том числе за последние сутки – 1 452. На изоляции по месту жительства находится 1 943 человека, в изоляторах – 36, в обсерваторе - 0. Коэффициент распространения инфекции – 2,1 (в Благовещенске – 2,4; в Свободном – 1,9).

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    амурская медицина всё пустила на самотёк-только приводит нам статистику

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Неужели трудно сразу выдать полную информацию: в каком населенном пункте и возраст?

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    ни в каком, а из какого, ну

    большинство в Благе лечатся

    а вообще, да, не публикуют статистику из каких населенных пунктов вылечились пациенты

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    Так сколько всё-таки летальных 4 или 7 или 11?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ok_Людмила

    Неужели трудно сразу выдать полную информацию: в каком населенном пункте и возраст?



    А что изменится?



    Народ как гулял по торговым центрам, паркам и набережным, так и будет гулять, как катались в автобусах без масок, так и будут кататься...



    Мы же не верим, что ковид это реальная угроза.



    Это только врачи зачем-то тренируются надевать противочумные костюмы да изучают правила медицинской сортировки.



  • in essence

    in essence
    56 минут назад

    Oldlord

    ok_Людмила

    Неужели трудно сразу выдать полную информацию: в каком населенном пункте и возраст?



    Это только врачи зачем-то тренируются надевать противочумные костюмы да изучают правила медицинской сортировки.



    Медикам, ты же понимаешь, что им это необходимо по роду деятельности и плотного контакта с заболевшими

  • Oldlord

    Oldlord
    42 минуты назад

    in essence

    Oldlord

    ok_Людмила

    Неужели трудно сразу выдать полную информацию: в каком населенном пункте и возраст?



    Это только врачи зачем-то тренируются надевать противочумные костюмы да изучают правила медицинской сортировки.



    Медикам, ты же понимаешь, что им это необходимо по роду деятельности и плотного контакта с заболевшими



    Так эти тренировки проходят не только в спецгоспиталях!



    С другой стороны, ВОЗ же заявил, что здоровым маски ни к чему...



    А больным их надевать уже поздно. )))



  • BigComedown

    BigComedown
    33 минуты назад

    Oldlord

    ok_Людмила

    Неужели трудно сразу выдать полную информацию: в каком населенном пункте и возраст?



    А что изменится?

    Народ как гулял по торговым центрам, паркам и набережным, так и будет гулять, как катались в автобусах без масок, так и будут кататься...

    Мы же не верим, что ковид это реальная угроза.

    Это только врачи зачем-то тренируются надевать противочумные костюмы да изучают правила медицинской сортировки.



    А государство режим ЧС или карантин ввело? Нет, какую-то "самоизоляцию" (хз что это за термин, такого не существует) и то уже в Москве отменяют.

  • physic1

    physic1
    4 минуты назад

    Гундаров, Игорь Алексеевич

    И́горь Алексе́евич Гунда́ров (род. 11 мая 1947, Майкоп) — советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор.

  • physic1

    physic1
    3 минуты назад

    Игорь Гундаров: «Мы-то, врачи, понимаем маразм происходящего, и душа от этого болит»

    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/469484

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