«Роснефть» выплатит рекордную сумму дивидендов за 2019 год: обзор прессы

О том, сколько партий направит на голосование по поправкам к Конституции своих наблюдателей; о предстоящих выборах президента Белоруссии; о судьбе прямых родственников Гитлера пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Моей Мадонне» можно прочесть о том, как полицейская овчарка (или собака-полицейский, тут кому как удобнее назвать) помогла найти двух грабителей. Еще здесь говорится о последствиях приличного по своим масштабам ливня – публикуются фотографии. Еще здесь о луговчанах, то есть жителях Лугового, превращающих свое село в зеленый оазис. Еще газета знакомит читателя с интересными людьми, рассказывает о семейных и досемейных отношениях – в общем, каждый найдет публикацию по душе.

Я же обращу ваше внимание на заметку «Мутное дело» – о том, как добывающие золото старатели «любят» природу. Любят, как вы заметили, в кавычках. Еще в материале упомянута природоохранная прокуратура, которая молчит. Ну, на всё, как и на молчание, есть причины.

Напишут же такое

В «АиФ» пишут о том, что акционеры «Роснефти» получат рекордные дивиденды в размере почти 200 миллиардов рублей. Но поскольку вряд ли среди вас есть акционеры «Роснефти» – кто бы вас допустил до акций! – переключусь на другие материалы.

Еще я заинтересовался публикацией на тему: кто станет президентом Белоруссии – там на носу президентские выборы. Пишут, что у Лукашенко появляются конкуренты. Но одни – клоуны, другие – просто дураки. Есть и посерьезнее соперники, но им всё равно далеко до Лукашенко. В общем, можно и не читать. Я и сам пожалел, что потратил на заметку время. Это все равно что читать, проголосуют за поправки к Конституции или не проголосуют.

Также в номере

На что еще следует обратить внимание в еженедельнике. На статью о том, как сложилась судьба прямых родственников Гитлера. Ничего судьбоносного в этой публикации нет, она никак не повлияет на вашу жизнь, на отношение к ней – просто удовлетворит любопытство. В частности, наироднейший племянник нацистского лидера Хайнц Гитлер попал в плен на Восточном фронте и скончался в Бутырке. Кто утверждает, что от простуды, кто – что от побоев сокамерников, которых утомил постоянным пением фашистских маршей и громкими возгласами «хайль Гитлер». Скорее всего, понятно, второе, но в справке написали первое.

Полный абзац

В «Российской газете» говорится о том, что на голосование по поправкам к Конституции своих наблюдателей направят 18 партий. Представляете?! В стране 18 партий, а мы с вами с трудом назовем парочку. Ну, я понимаю, перед всякими выборами появляются дутые партийки, чтобы с толку сбить электорат. Но сейчас?! Впрочем, главное, назвать впечатляющую цифру. Убедить весомостью. Это каких же размеров должно быть помещение для голосования, чтобы поместить 18 наблюдателей, сидящих друг от друга на так называемом социальном расстоянии полтора-два метра?!

Также в номере

Большое внимание в газете уделено смертельному ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Пишут, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе у заслуженного артиста России в 6,5 раза превышала допустимую. То есть, прежде чем сесть за руль, выпил примерно пол-литра водки. (На «Эхе Москвы» сегодня сообщили, что обнаружены еще следы кокаина). Светит ему от 5 до 12 лет лишения свободы. Но уже есть и оговорки: примирение сторон, сотрудничество со следствием, раскаяние, возмещение ущерба семье погибшего… В общем, знаете, как это у нас.

На посошок

Завершу «Комсомольской правдой». Узнаете, что внучка Пугачевой застряла в Нью-Йорке. Не удивили. Еще узнаете, насколько достоверны тесты на коронавирус. Еще узнаете о таинственно исчезнувших в горах Панамы студентках из Нидерландов. Еще вам расскажут о приталенных пиджачках Ксении Собчак и белых кедах Натальи Ионовой.

Еще пишут, что Билл Гейтс собирается чипировать Россию (предупреждаю: это утверждение написано с вопросительным знаком). Еще про Илона Маска и Джорджа Флойда – кто такие – прочтите сами.

И ни слова – не поверите! – ни слова о предстоящем голосовании за конституционные поправки. Да «Комсомолку» ли я листал?!