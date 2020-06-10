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В Приамурье ФАС зафиксировала рост цен на бензин

В Приамурье ФАС зафиксировала рост цен на бензин
Фото: pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты в регионе. На сайте ведомства 9 июня сообщается, что зафиксирован рост цен на бензин и дизтопливо.

Проведенный анализ показал, что за отчетную неделю оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 3,20 %, цена на бензин марки АИ-95 у этого же поставщика повысилась на 3,87 %. Цена на бензин марки А-80 не изменялась.

Стоимость 1 тонны летнего дизельного топлива у одного из поставщиков повысилась на 1,87 %, что в денежном эквиваленте составляет повышение на 1 050 рублей за 1 тонну топлива, а у другого поставщика стоимость 1 тонны летнего дизельного топлива повысилась на 2,63 %, что в денежном эквиваленте составляет повышение на 1 500 рублей за 1 тонну топлива.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 25 по 31 мая розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 не изменялись.

Таблица розничных цен в рублях за литр на бензин различных марок и летнее дизельное топливо по состоянию на 7 июня:

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (летнее)
Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20
Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу антимонопольным органом

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    28 минут назад

    Не перестаю задаваться вопросом - зачем этот ФАС нужен? Для фиксации в буржуйско-воровском государстве существует управление статистики. На 1-го рабочего уже столько дармоедов к нему на шею посадили, не сосчитать.

  • GnOmE

    GnOmE
    23 минуты назад

    давно пора, а то уже месяц не поднимали

  • холостяк

    холостяк
    3 минуты назад

    Ну, все правильно! Если где-то цены падают (На мировом рынке) то у нас в (России ) должны цены подниматься.

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