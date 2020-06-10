Планов по смене подрядчика космодрома Восточный нет, заявили в Роскосмосе

Фото: roscosmos.ru

Производственно-строительное объединение «Казань» имеет твердый контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный, замена подрядчика не планируется. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк.

«Контракт заключен с ПСО "Казнь", контракт твердый. Никто не ведет речь о том, чтобы его расторгать. Переговоров о том, чтобы привлекать другие компании, госкорпорация не ведет», – сказал Росляк на брифинге 9 июня.

Комментируя сообщения о возможности привлечения к строительству космодрома военно-строительных компаний, он заявил, что «помимо военных строителей, существуют и другие профессиональные строители, которые по квалификации ничем не хуже».

«И другие строители в рамках нормальной конкуренции имеют право работать на объектах такой сложности, как космодром Восточный. Это уникальное сооружение, аналогов ему практически нет», – цитирует замглавы Роскосмоса «Интерфакс».

Касаясь возможности изменения стоимости контракта строительства второй очереди, которая составляет сегодня около 39 миллиардов рублей, он заявил, что пока «это гадание на кофейной гуще».

В сентябре 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что из-за неудовлетворительных темпов строительства рассматривается вопрос о привлечении к строительству второй очереди космодрома Восточный публично-правовой строительной компании Минобороны. Позднее на президентском совещании на Восточном эта идея была отвергнута, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию Роскосмоса, что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей», – сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос 6 сентября.

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Третьей очередью строительства должно стать создание стартового комплекса для ракеты «Союз-5» («Иртыш») и перспективной ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».