Началось производство ракеты «Ангара» для первого пуска с Восточного

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Центр Хруничева ведет производство тяжелой «Ангары» для первого пуска с космодрома Восточный. Об этом сообщил генконструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева – производитель ракеты) Сергей Кузнецов журналистам в Москве.

«Изготовление этой машины мы уже ведем», – сказал он.

По его словам, ракета для первого пуска будет не модернизированной. «Начиная со второго пуска будет использоваться модернизированная "Ангара"», – цитирует Кузнецова РИА Новости.

Первый запуск «Ангары-5» с Восточного намечен на 2023 год.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

ИА «Красная Весна» со ссылкой на Кузнецова пишет, что новая ракета-носитель «Ангара» сможет поднять на 500 килограммов груза больше, если пуски будут проводиться с космодрома Восточный, а не с космодрома в Плесецке.

Сергей Кузнецов отметил, что за счет географического расположения космодрома Восточный на каждом пуске можно будет экономить до 10 миллионов долларов (чем ближе к экватору расположен космодром, тем меньше стоимость выведения груза на орбиту).

Специалист также сообщил, что после модернизации носителя до версии «Ангара-А5М» грузоподъемность увеличится с 24 тонн до 27 тонн.