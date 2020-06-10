Отменен запрет на экспорт сои

Евразийская экономическая комиссия исключила сою из списка продукции, экспорт которой из ЕАЭС был запрещен на срок с 12 апреля по 30 июня в связи с распространением коронавируса. Поставки сои за рубеж разрешаются с 13 июня.

Это следует из решения комиссии от 2 июня, опубликованного 3 июня, сообщил «Интерфаксу» представитель торгового блока ЕЭК. Согласно документу, оно принято «в связи с исключительным случаем, требующим оперативного реагирования».

Документ вступает в силу с 13 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года. Как пояснили в торговом блоке ЕЭК, экспорт возможен с 13 июня, а правоотношения, возникшие с 1 июня, касаются подтверждающих документов.

Решение о запрете экспорта сои ранее вызвало критику у экспертов отрасли, в том числе у амурских производителей.

Как заявлял генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, из-за этого решения на Дальнем Востоке «запертыми» оказались 100 тысяч тонн сои. Он говорил о необходимости принять по этому вопросу отдельное решение и позволить аграриям вывезти эту продукцию.

Россия экспортирует 896 тысяч тонн сои, и Амурская область в экспорте — лидер. Только в Китай ежегодно из региона экспортировалось около 400 тысяч тонн бобовых. Примерно столько же перерабатывали амурские предприятия. Амурские соеводы в мае подтвердили, что придерживают сою до открытия границ, иначе не получат запланированных доходов. Переработчики заявили, что из-за этого им негде купить сырье, таким образом, замысел по насыщению внутреннего рынка не оправдался. Более того, соя не выдерживает длительного хранения, и сырье могло испортиться.

Экспорт сои возобновлен, но действует и разрешение на ввоз ГМ-соевого шрота и бобов, соответствующее постановление № 520 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По нему до 1 января 2021 года эти продукты освобождаются от госрегистрации.

Известный амурский переработчик «АНК-холдинг» назвал разрешение экспорта при сохранении импорта соевого шрота с ГМО худшим вариантом, который может подорвать отрасль.

Это мнение озвучил и исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк в программе «Простые вопросы».

«Ресурс на Дальнем Востоке будет выбывать. Потребитель, будь то Китай или Южная Корея, получит желаемый ресурс, незащищенными остаются переработчики, которые инвестируют большие средства в создание инфраструктуры, несут долгосрочные финансовые риски и обязательства и которые подобными действиями не получают поддержку. Переработчики соевых бобов будут как минимум не у дел», - отметил Сергей Михнюк, об этом он также заявил в издании SoyaNews, где ряд экспертов прямо заявили, что импорт ГМ-сои и соевого шрота ставит под вопрос инвестиционные проекты по переработке масличной в России.

2 июня Масложировой союз обратился к председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову с просьбой исключить соевый шрот из списка продукции, не подлежащей госрегистрации. «Для предотвращения негативных последствий для отрасли убедительно прошу вас, уважаемый Алексей Петрович, обратиться в правительство РФ с предложением о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 года №520 в части исключения соевого шрота из списка продукции, не подлежащей госрегистрации», - говорится в письме.

Алексей Майоров отметил, что президент РФ поручил правительству подготовить предложения по оказанию мер государственной поддержки предприятиям, осуществляющим переработку подсолнечного и соевого шрота, таких же как для сельскохозяйственных товаропроизводителей. «К сожалению, несмотря на активное развитие направления выращивания сои, российские сельхозпредприятия не удовлетворяют имеющийся спрос», — сказал парламентарий.

Сенатор обратил внимание, что статистика показывает рост производства соевого шрота в России за последние годы, но требуется подготовить предложения по закреплению этой положительной тенденции и ее дальнейшему развитию.

По данным Росстата, РФ в 2019 году произвела 4,3 миллиона тонн сои против 4 миллиона тонн годом ранее.

По прогнозу ИКАР, в 2020 году площадь посевов сои составит 3,161 миллиона гектаров против 3,04 миллиона в 2019 году.

По данным Минсельхоза на 8 июня, соя посеяна на 2,6 миллиона гектаров, что составляет 80,5 % к прогнозной площади.