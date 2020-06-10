Выбор читателей за 9 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 9 июня.

На 9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 6,4 %. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,7 %, ОРВИ – 28,3 %, бессимптомная форма – 25 %.

Дождь, который обрушился на Благовещенск 8 июня, спровоцировал образование на дорогах огромных ям. Фото и видео с провалами появляются в социальных сетях.

Об эпидемиологической ситуации на территории области доложила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В редакцию Амур.инфо обратились жители Огоджи Селемджинского района. Они рассказали, что у них до сих пор не работает паромная переправа через Селемджу, что создает большие проблемы. К примеру, 8 июня тяжелобольных пришлось переправлять через реку на лодке. Районные власти говорят, что парома нет, и нужно рассматривать другие варианты для организации движения.