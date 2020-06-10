Выбор читателей за 9 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 9 июня.
В Амурской области зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса
На 9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 6,4 %. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,7 %, ОРВИ – 28,3 %, бессимптомная форма – 25 %.
Из-за ям, появившихся после ливня, некоторые дороги в Благовещенске перекрыты (фото, видео)
Дождь, который обрушился на Благовещенск 8 июня, спровоцировал образование на дорогах огромных ям. Фото и видео с провалами появляются в социальных сетях.
Василий Орлов: не расслабляемся, ситуация очень непростая
Об эпидемиологической ситуации на территории области доложила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Гибель известного миллиардера поставила под вопрос решение транспортной проблемы в амурском селе
В редакцию Амур.инфо обратились жители Огоджи Селемджинского района. Они рассказали, что у них до сих пор не работает паромная переправа через Селемджу, что создает большие проблемы. К примеру, 8 июня тяжелобольных пришлось переправлять через реку на лодке. Районные власти говорят, что парома нет, и нужно рассматривать другие варианты для организации движения.
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