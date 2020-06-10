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У школ и детских садов Белогорска заменят старое ограждение

У школ и детских садов Белогорска заменят старое ограждение
Фото: администрация Белогорска

Возле детских садов и школ Белогорска старое ограждение заменят на новое. На эти цели по решению главы города Станислава Мелюкова из городского бюджета выделено почти 9 миллионов рублей.

Более полукилометра нового ограждения к новому учебному году появится у школы № 5 Белогорска. В школе № 3, а также в детских садах в переулке Юбилейный, 2/а, и 50 лет Комсомола, 104, В ограждение уже заменили полностью, сообщили в комитете по образованию.

«В школе № 5 работы по замене ограждения выполнены более чем на 40 %. Накануне к работам приступили и на территории детского сада № 17,. – В настоящее время здесь демонтирована часть прежнего забора и на его месте установлены столбы для крепления новых пролетов. Старое ограждение, конечно, не соответствовало стандартам и требованиям безопасности. Новое будет отвечать всем современным требованиям: защищать территорию от проникновения посторонних лиц, препятствовать проезду транспорта, способствовать антитеррористической защите. Ограждение будет окрашено в яркие цвета», – цитирует начальника отдела материально-технического снабжения комитета по образованию Марину Гуденко пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #строительство #школа

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