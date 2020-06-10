Парки Благовещенска готовы к полноценному открытию

Три парка Благовещенска – парк Дружбы, Городской и Первомайский – готовы распахнуть свои ворота для амурчан. Все аттракционы прошли техническое обследование. Работать в привычном режиме они начнут тогда, когда ограничительные меры, введенные из-за пандемии, будут ослаблены.

«Пока парки работают в режиме рекреационной зоны. То есть там возможны прогулки, не массовые занятия спортом в таком ключе, чтобы люди могли дышать свежим воздухом. Для того чтобы обеспечивать безопасность посетителей, проводится ежедневная дезинфекция контактных поверхностей. Аттракционы начнут работать тогда, когда будут сняты действующие ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и областного штаба», – рассказала Екатерина Касимова, пресс-секретарь мэрии Благовещенска.

В пресс-службе администрации города добавили, что все три парка областной столицы заранее готовились к открытию. Все аттракционы прошли необходимые технические обследования. В Первомайском парке завершаются работы по установке инклюзивной детской площадки и туалета. Комнату матери и ребенка там обустроили в конце мая. Когда меры будут ослаблены, гости и жители города смогут полноценно отдохнуть.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в парке Дружбы в середине прошлой недели начался демонтаж шахматного клуба, который был в аварийном состоянии.