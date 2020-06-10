Гороскоп 10 июня: Скорпионам не стоит торопиться, а Львам необходимо уединение

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Близнецах.

Овен. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для Овнов разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности, тайного недоброжелательства или открытой агрессии партнера. Не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.

Телец. К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью - есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. День благоприятный для путешествий, поездок, встреч. Возможно, в вашей жизни появится новый человек, способный увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто.

Близнецы. Обязательной двигайтесь вперед к своим целям, ни ваши сомнения, ни критика окружающих не должны Вас остановить. Нервные перегрузки, стрессы, повышенная возбудимость могут приводить к травмам, авариям, пожарам, а также к выступлениям против устоявшихся норм и порядков.

Рак. Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Сегодня главное — не совершать ошибок и все делать вовремя. Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч.

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Лев. Сегодня постарайтесь найти в себе силы и на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках.

Дева. Сложности в личных отношениях могут несколько испортить Ваше настроение. Вечером погуляйте на природе, чтобы выпустить пар. День несет радостные события, но может оказаться противоречивым. Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самоуглубления или, наоборот, беспорядочного общения.

Весы. Представители знака будут радоваться неожиданному деловому предложению! Возможно, что сегодня Весам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации виноваты Вы сами. Не будьте категоричными и непримиримыми.

Скорпион. Любовные отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит Вас изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, Вам необходим совет самых близких людей.

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Стрелец. Вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес. Будьте внимательны к своей «половине». Ваше обаяние и почти детская непосредственность будут располагать к вам окружающих людей.

Козерог. День символизирует перемены, трансформации. Верное решение Вам сможет подсказать ваш покровитель. Смело идите навстречу судьбе. Вероятные перемены значительно улучшат ваше положение.

Водолей. Предусмотрительность и обдуманный план действий позволит добиться успеха. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей.

Рыбы. Не исключено, что именно сегодня в делах неожиданно возникнут проблемы и Вам потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за нею к друзьям или родственникам. Вероятно, Вы почувствуете некоторую усталость и неудовлетворение от сделанной работы. Постарайтесь найти поддержку у близкого человека.

Астролог: Вальдемар Небоходцев