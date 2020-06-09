Олег Имамеев: провалы на дорогах в Благовещенске должны устранить за сутки

Провалы, образовавшиеся на городских дорогах после сильнейшего ливня 8 июня, должны устранить в течение суток. Об этом первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев рассказал на пресс-подходе и в эфире программы «Простые вопросы».

«При большом водонасыщении есть риски обвала грунта. Провал на Кузнечной – Рабочей. Там был подмыт ливневый коллектор, силами АКС ведутся работы по восстановлению. Есть провал на 16 линии, другие более мелкие участки… Везде работают специалисты, выставлено ограждение, – пояснил Олег Гатауллович. – Зачастую провал – это видимая часть, когда мы его начинаем раскапывать, возникают иные обстоятельства, которые нужно отремонтировать, тогда сроки будут увеличиваться. На сегодня поставлена задача в течение суток ликвидировать провалы».

Также Олег Имамеев рассказал, на каком этапе работы по обустройству ливневой канализации и что нужно сделать, чтобы мегатонны воды перестали топить областной центр. Об этом смотрите в программе.