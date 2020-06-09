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9 июня 2020, 22:12 1

Олег Имамеев: провалы на дорогах в Благовещенске должны устранить за сутки

Олег Имамеев: провалы на дорогах в Благовещенске должны устранить за сутки

Провалы, образовавшиеся на городских дорогах после сильнейшего ливня 8 июня, должны устранить в течение суток. Об этом первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев рассказал на пресс-подходе и в эфире программы «Простые вопросы».

«При большом водонасыщении есть риски обвала грунта. Провал на Кузнечной – Рабочей. Там был подмыт ливневый коллектор, силами АКС ведутся работы по восстановлению. Есть провал на 16 линии, другие более мелкие участки… Везде работают специалисты, выставлено ограждение, – пояснил Олег Гатауллович. – Зачастую провал – это видимая часть, когда мы его начинаем раскапывать, возникают иные обстоятельства, которые нужно отремонтировать, тогда сроки будут увеличиваться. На сегодня поставлена задача в течение суток ликвидировать провалы».

Также Олег Имамеев рассказал, на каком этапе работы по обустройству ливневой канализации и что нужно сделать, чтобы мегатонны воды перестали топить областной центр. Об этом смотрите в программе.

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#дороги #ЖКХ #погода #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    2 часа назад

    А может стоит ликвидировать провалы не в течение суток, а качественно? Чтобы потом опять их не приходилось ликвидировать в течение суток.

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