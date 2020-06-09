В Благовещенске после ливня на дорогах появились караси

Фото: @dpskontrol_28rus

В Благовещенском микрорайоне после мощного ливня 8 июня на дорогах очевидцы засняли карасей. Рыба осталась после некоторого схода воды. Из видео понятно, что рыба живая.

Паблик @kriminal.blg сообщает, что съемка производилась возле дома по адресу улица Василенко 3/3. Комментаторы предположили, что рыбу принесло после разлива реки Чигиринки и небольших озер, которые находятся неподалеку.

«Их могло принесли потоком воды», - предположил доцент кафедры зоологии БГПУ Иван Черёмкин.

«Могли поймать в соседних Асташинских озёрах или прудах парка Дружбы», - рассказала доцент кафедры биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова.

Вечером 8 июня в Благовещенске и пригородах прошел трехчасовой ливень, в результате которого выпало более 80 миллиметров осадков, размыло дороги, затопило дворы, первые и последние этажи домов. На территории Благовещенска и Благовещенского района введен режим ЧС.