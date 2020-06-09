Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:44 0

В Благовещенске после ливня на дорогах появились караси

В Благовещенске после ливня на дорогах появились караси
Фото: @dpskontrol_28rus

В Благовещенском микрорайоне после мощного ливня 8 июня на дорогах очевидцы засняли карасей. Рыба осталась после некоторого схода воды. Из видео понятно, что рыба живая.

Паблик @kriminal.blg сообщает, что съемка производилась возле дома по адресу улица Василенко 3/3. Комментаторы предположили, что рыбу принесло после разлива реки Чигиринки и небольших озер, которые находятся неподалеку.

«Их могло принесли потоком воды», - предположил доцент кафедры зоологии БГПУ Иван Черёмкин.

«Могли поймать в соседних Асташинских озёрах или прудах парка Дружбы», - рассказала доцент кафедры биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова.

Вечером 8 июня в Благовещенске и пригородах прошел трехчасовой ливень, в результате которого выпало более 80 миллиметров осадков, размыло дороги, затопило дворы, первые и последние этажи домов. На территории Благовещенска и Благовещенского района введен режим ЧС.

Просмотров всего: 68

#дороги #погода #природа

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске обвалился участок улицы Театральной
Происшествия

В Амурской области снова объявлено штормовое предупреждение
Происшествия 3

В Благовещенском районе после ливня восстановлен проезд
Происшествия 8

В Благовещенске сильный ветер повалил деревья: повреждены машины, заблокирован проезд (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь