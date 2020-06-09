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В Благовещенске обвалился участок улицы Театральной

В Благовещенске обвалился участок улицы Театральной
Фото: скриншот видео

В Благовещенске серьезно размывает участок улицы Театральной в районе ответвления на улицу Энтузиастов. Территория участков, выделенных для молодых семей, затоплена прошедшим ливнем. Вода с самой ночи идет через дорогу, сообщают местные жители.

На кадрах видно, что вода идет по дорожному полотну. Уже промыта обочина и обваливается асфальт.

«Дворы, огороды наши в воде. За ночь уровень упал сантиметров на 15. Вызывали 112, ЖКХ - никто не приехал», - рассказала местная жительница.

«Мы живем здесь 10 лет, но с тех пор, как 2-3 года назад построили сквозную дорогу на поселок Садовый, она стала плотиной, по сути. Водоотводов нет. Ливневки есть, но они явно не справляются. Все бежит в низину, скапливается у дороги и вот вода пошла через Театральную. Хоть бы какая машина там по темноте не упала в провал. Вода бежит в двух местах», - пояснил житель дома по улице Энтузиастов.

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#дороги #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    20 минут назад

    эффективные городские менеджеры от ЕР

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    12 минут назад

    Хренассе как Бурхановка смогла.

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