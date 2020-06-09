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В Белогорске надеются победить в конкурсе и получить деньги на реконструкцию парка

В Белогорске надеются победить в конкурсе и получить деньги на реконструкцию парка
Фото: скрин видео

Белогорск в очередной раз подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На победу в этом конкурсе белогорцы претендуют с проектом благоустройства парка имени Дзержинского, а также дизайн-проектом будущей зоны отдыха, разработанным с учетом мнения жителей города.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что в настоящий момент параллельно идут проектные работы в запланированной реконструкции парка имени Дзержинского.

«После трех или четырех концепций дизайн-проектов мы, наконец, начали изготовление проектно-сметной документации, – рассказал глава города в своем инстаграм-аккаунте. – Надеемся, в этом году все-таки удастся получить федеральное финансирование. Если коронавирус не изменит планы, то конкурс пройдет в Москве в сентябре. Сам по себе проект реконструкции парка очень сложный. Можно было, конечно, все упростить – выложить пешеходные дорожки, поставить лавочки, освещение и всё. Но решено сделать современное место отдыха горожан. Поэтому так все долго. И непросто...Но и подготовительная работа тоже проделана – территория расчищена, электросети перенесли. В этом году планируем выкорчевать пни».

По разным причинам войти в число победителей в рамках конкурса городу не удалось. Однако глава города принял решение вне зависимости от результатов конкурса продолжить реновацию.

«Само строительство начнется в следующем году, – добавил Станислав Мелюков. – Если привлечем федеральные деньги, оно закончится в 2022 году. Если придется строить за городские деньги – то дольше».

Территория парка имени Дзержинского будет обустроена согласно современным требованиям. Центром притяжения станет 40-метровое колесо обозрения, с сердцем зоны отдыха – фонтаном со сменной композицией движения воды и подсветкой. Территория рекреационной зоны будет обустроена тротуарами, скамейками, площадками для активного отдыха горожан.

фото: скриншот видео

С 1 июля по 1 сентября Федеральной комиссией будет проведена оценка заявок, представленных участниками Всероссийского конкурса. Подведение итогов запланировано на период с 1 по 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #культура #отдых

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