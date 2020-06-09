В Белогорске ищут жителей, состоящих в программе переселения

В Белогорске ищут горожан, вошедших в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда еще первого этапа. Розыск граждан идет продолжительное время. В управлении ЖКХ пояснили, что должны провести сверку документов, подтверждающих право пользования жилым помещением под переселение. На контроле 130 квартир.

«Ситуации бывают разные, – рассказала главный специалист управления ЖКХ Юлия Гаращук. – Есть, к примеру, такие адреса, где аварийный дом уже давным-давно разрушен, а жители Белогорска до сих пор зарегистрированы по этому адресу. Они, несмотря на это, являются участниками программы переселения. Им необходимо обратиться в управление ЖКХ».

В перечне адресов дома в нескольких микрорайонах города: Транспортный, Амурсельмаш, База-57, 5 километр, Зеленый городок, Белогорск-2, Южный и Мелькомбинат.

«Мы пытаемся связаться с жителями, зарегистрированными в аварийных многоквартирных домах, – добавила Юлия Гаращук. – Актуализация документов необходима для того, чтобы граждане подтвердили свое право на получение благоустроенного жилья в рамках программы».

Администрация Белогорска составила список адресов, где проживали разыскиваемые собственники аварийного жилья, вошедшие в программу переселения:

Пер. 2-й Ледяной, д. 4, кв. 3, пер. 2-й Ледяной, д. 6, кв 4, пер. Короткий, д. 8, кв 1, пер. Свободный, д. 8, квартиры 1,2,5,6,7; пер. Сквозной, д. 5 квартиры 5 и 4; пер. Сквозной, д. 8 кв. 1, 2,3; пер. Тупиковый, д. 2 кв. 2 и 8; пер. Тупиковый, д. 20, кв. 4; пер. Тупиковый, д. 4, кв. 1 и 5; ул. 1-Рабочая, д. 31 кв. 8; ул. 1-Рабочая, д. 33 кв. 3; ул. 1-я Вокзальная, д. 31 кв. 1 и 2; ул. 50 лет Комсомола, д. 111 квартиры 1,2,3,4; ул. 50 лет Комсомола, д. 115, кор. А, квартиры 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. 50 лет Комсомола, д. 62 кв. 2; ул. 9 Мая, д. 167 квартиры 4, 5, 3, 8;ул. 9 Мая, д. 203 кв.1; ул. 9 Мая, д. 77 кв. 2; ул. Авиационная, д. 25 кв. 5; ул. Авиационная, д. 25, кор. А кв. 4А; ул. Ботаническая, д. 10 квартиры 1 и 2; ул. Братская, д. 11 кв. 1; ул. Дзержинского, д. 36 квартиры 1,2,3; ул. Добровольского, д. 15 квартиры 1 и 2; ул. Добровольского, д. 5 кв. 1; ул. Калининская, д. 66 кв. 10; ул. Кирова, д. 334 квартиры 1 и 2; ул. Колхозная, д. 31 кв. 1; ул. Колхозная, д. 33 кв. 1; ул. Коммунальная, д. 44 кв 1; ул. Котовского, д. 18 кв. 3; ул. Котовского, д. 20 квартиры 1,3,7; ул. Котовского, д. 34 кв. 3; ул. Кошевого, д. 1, кор. Б квартиры 2 и 3; ул. Ленина, д. 163/1, квартиры 2 и 3; ул. Ленина, д. 48 квартиры 2, 3, 1; ул. Ленина, д. 56 квартиры 4 и 5; ул. Мастерская, д. 1 кв. 3, ул. Мелькомбинат, д. 20 кв. 4; ул. Мелькомбинат, д. 22 кв. 3; ул. Мелькомбинат, д. 23 квартиры 7 и 8; ул. Мелькомбинат, д. 25 кв. 4; ул. Мелькомбинат, д. 26 квартиры 7 и 10; ул. Набережная, д. 123 В квартиры 2, 5-6; ул. Набережная, д. 123, кор. А кв. 5; ул. Набережная, д. 123, кор. Д кв. 1; ул. Набережная, д. 160, кор. б кв. 3,1,6; ул. Никольское шоссе, д. 53 кв. 3; ул. Первомайская, д. 46 квартиры 2 и 4; ул. Подгорная, д. 18, кор. Б квартиры 1 и 8; ул. Пролетарская, д. 67 кв. 2; ул. Пролетарская, д. 77 квартиры 3 и 6; ул. Пролетарская, д. 80 кв. 4; ул. Путейская, д. 2 квартиры 1 и 3; ул. Путейская, д. 25 квартиры 8,10,12,7,4; ул. Раздольная, д. 5 кв. 1; ул. Ремонтная, д. 2, кор. А квартиры 11,13,5,15,16; ул. Скорикова, д. 31, кор. Б квартиры 1 и 2; ул. Урицкого, д. 27 кв. 1; ул. Урицкого, д. 30 кв. 1; ул. Урицкого, д. 31 кв. 1 и 2; ул. Урицкого, д. 33 кв. 8; ул. Ушакова, д. 12 кв. 1; ул. Ушакова, д. 2 кв. 4; ул. Ушакова, д. 2 кв. 3; ул. Чехова, д. 41 кв. 2; ул. Чехова, д. 41 кв. 3; ул. Чехова, д. 43 кв. 5 и 6; ул. Шевченко, д. 108 кв. 8; ул. Шевченко, д. 61 кв. 7 и 6; ул. Шевченко, д. 67 кв. 1

По всем вопросам обращаться в управление ЖКХ администрации Белогорска по ул. Партизанская, д. 31 А, 4 этаж, каб. 1, телефоны: 8 (41641) 2-00-93; 2-07-93, информирует пресс-служба администрации города.