Благовещенцы сообщают, что на улице Тепличной что-то происходит с теплоцентралью

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В Благовещенске на улице Тепличной горожане сняли, как из теплоцентрали выходят мощные потоки пара под высоким давлением. Амур.инфо выяснило, что происходит.

Видео горожане разместили в инстаграм-паблике @dpskontrol_28rus. Происходящее после мощного ливня, которые принес немало разрушений, напугало местных жителей.

Как пояснили специалисты, это технологическая процедура. «Это паровой пусковой дренаж, он специально запускается для прогрева, после чего закрывается. Технологическая процедура, не более. Пусть горожане не беспокоятся. Завершили уже», - ответили на благовещенской ТЭЦ