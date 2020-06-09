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Благовещенцы сообщают, что на улице Тепличной что-то происходит с теплоцентралью

Благовещенцы сообщают, что на улице Тепличной что-то происходит с теплоцентралью
Фото: скриншот видео

В Благовещенске на улице Тепличной горожане сняли, как из теплоцентрали выходят мощные потоки пара под высоким давлением. Амур.инфо выяснило, что происходит.

Видео горожане разместили в инстаграм-паблике @dpskontrol_28rus. Происходящее после мощного ливня, которые принес немало разрушений, напугало местных жителей.

Как пояснили специалисты, это технологическая процедура. «Это паровой пусковой дренаж, он специально запускается для прогрева, после чего закрывается. Технологическая процедура, не более. Пусть горожане не беспокоятся. Завершили уже», - ответили на благовещенской ТЭЦ

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#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    они там на тэц совсем с башкой не дружат? не беспокоиться? там вообще не огорожено и лестница в подарок, а если дети? да случайный прохожий

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