Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:32 0

В Амурской области снова объявлено штормовое предупреждение

В Амурской области снова объявлено штормовое предупреждение

В Амурской области гидрометцентр снова предупреждает об ухудшении погоды. 9 июня вечером и в первой половине ночи местами ожидаются сильные дожди, грозы, сохраняется вероятность усиления шквалистого ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, что при ухудшении погодных условий есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Сейчас Амурская область находится во власти циклона. Вечером 8 июня в Благовещенске и пригородах прошел трехчасовой ливень, в результате которого выпало более 80 миллиметров осадков, размыло дороги, затопило дворы, первые и последние этажи домов. На территории Благовещенска и Благовещенского района введен режим ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

10 июня в Амурской области переменно облачно, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Просмотров всего: 1092

#погода #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске обвалился участок улицы Театральной
Происшествия 3

В Благовещенском районе после ливня восстановлен проезд
Происшествия

В Благовещенске трехлетний ребенок выпал с балкона
Происшествия

В Сковородинском районе мужчина погиб после наезда автомобиля (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь