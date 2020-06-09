В Амурской области снова объявлено штормовое предупреждение

В Амурской области гидрометцентр снова предупреждает об ухудшении погоды. 9 июня вечером и в первой половине ночи местами ожидаются сильные дожди, грозы, сохраняется вероятность усиления шквалистого ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, что при ухудшении погодных условий есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Сейчас Амурская область находится во власти циклона. Вечером 8 июня в Благовещенске и пригородах прошел трехчасовой ливень, в результате которого выпало более 80 миллиметров осадков, размыло дороги, затопило дворы, первые и последние этажи домов. На территории Благовещенска и Благовещенского района введен режим ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

10 июня в Амурской области переменно облачно, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.