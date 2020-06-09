В Благовещенском районе после ливня восстановлен проезд

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В Благовещенском районе после ливня 8 июня на следующий день был восстановлен проезд к домам на улице Воронкова и Василенко, а также на улице Центральной в селе Чигири. Дороги ремонтируются по нацпроекту.

Дороги ремонтируются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому масштабы разрушения оценивала комиссия областного минтранса.

«Из обследованных объектов пострадало два участка в Благовещенском районе: улица Василенко и улица Центральная в селе Чигири, проезд на всех поврежденных объектах был обеспечен к 13:00. На пострадавших участках твердое покрытие из асфальтобетона еще не было обустроено – этот этап работ запланирован на конец августа, сентябрь. Размыло насыпной грунт из песка и гравия, подрядным организациям предстоит вернуться и выполнить оперативно восстановление повреждённых элементов», – рассказал заместитель руководителя регионального минтранса Дмитрий Лучников.

По результатам комиссионного обследования проектной организацией будут выработаны проектные решения, заказчиками и организацией, осуществляющей экспертно-лабораторное сопровождение, будет определен объем и сроки полного восстановления поврежденных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что вышедшая из берегов река Чигиринка размыла единственную дорогу, ведущую к домам по улице Воронкова, 19/2, 19/3, 19/4, Василенко, 1/1.