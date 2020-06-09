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В Благовещенске трехлетний ребенок выпал с балкона

В Благовещенске трехлетний ребенок выпал с балкона
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске 9 июня с балкона четвертого этажа одного из домов по улице Краснофлотской упала трёхлетняя девочка. По факту падения проводится доследственная проверка.

Случай произошел около 13 часов. По предварительным данным, девочка ненадолго осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на балкон, который не был застеклён.

С травмами ребёнок доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. По факту падения следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственный комитет.

Следственный комитет напоминает, что недопустимо оставлять без присмотра детей в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балконы и лоджии. Также необходимо установить на оконные рамы и балконные двери блокирующие устройства, которые не дадут детям самостоятельно их открыть.

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#дети #происшествия

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