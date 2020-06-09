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сегодня, 18:00 0

Отдых на российских курортах может подорожать на 30 %

Отдых на российских курортах может подорожать на 30 %
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30 % из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ из-за пандемии. В Ассоциации туроператоров России предположили, что въездной туризм, вероятнее всего, будет на нулевом уровне.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, – считает эксперт. – По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть, более чем на 20-30 %», – отметил Курносов изданию. Он добавил, что въездной туризм, вероятнее всего, будет на нулевом уровне.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что восстановление отечественной туриндустрии займет не менее полутора лет.

«До 1 июня туристические потоки были нулевыми. В такой ситуации государство должно не только развивать инфраструктуру в местах отдыха, но и поддерживать потребителя. Если сравнивать с прошлым годом, то их будет меньше на 50 %, а может, и больше», – подчеркнул он.

Пресс-служба Минтранса отметила, что в настоящее время нужно организовать перевозки внутри страны с соблюдением мер против распространения коронавируса. В ведомстве добавили, что только после предварительной работы туротрасли по обеспечению безопасной доставки россиян в места отдыха может идти речь о возобновлении международных полетов.

В конце марта Россия на фоне пандемии закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран. В марте, с появлением очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а через несколько дней – практически на всю Европу. С 27 марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение. Давление на перевозки оказал и режим самоизоляции в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8 %, до 770 тысяч пассажиров, сообщают «Известия».

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#туризм

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