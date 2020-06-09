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В Сковородинском районе мужчина погиб после наезда автомобиля (фото)

В Сковородинском районе мужчина погиб после наезда автомобиля (фото)

В селе Невер Сковородинского района произошло ДТП с погибшим. Автомобиль Nissan Tiida Latio совершил наезд на мужчину-пешехода 1975 года рождения. Тот скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, освидетельствование показало, что водитель в момент совершения ДТП был трезв. Опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В ходе расследования уголовного дела будут исследованы все причины и обстоятельства происшествия и установлена степень виновности его участников», – отметили в ведомстве.

Фото: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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