В Благовещенске сильный ветер повалил деревья: повреждены машины, заблокирован проезд (видео)

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Не успел областной центр оправиться после обрушившегося в понедельник сильнейшего ливня, как во вторник, 9 июня, по Благовещенску прогулялась еще одна стихия – ветер. Он дул с такой силой, что местами повалил деревья.

По словам очевидцев, все началось около 16:00. Теперь в разных районах города приходится устранять последствия разгулявшейся стихии. Возле 26 школы областного центра дерево рухнуло прямо на припаркованные автомобили.

Ветками накрыло сразу несколько авто. Также, судя по кадрам снятым очевидцами, упавшее дерево задело провода линии электропередачи.

Больше всего пострадала иномарка, которую придавило стволом.

Владелец оценивает нанесенный своему имуществу ущерб примерно в 160 тысяч рублей и планирует обращаться в суд – от несчастных случаев машина застрахована не была.

На месте работали спасатели и МЧС: 1 единица техники и 5 человек личного состава пожарной части № 1 Благовещенска, а также 1 единица техники и 3 спасателя поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Ветер повалил тополя и на Пионерской – Кольцевой, тем самым заблокировав проезд.

Не выдержали деревья напора стихии и в центре города – в районе Пионерской, 64. На месте работают сотрудники ГСТК, рассказали в мэрии. В подобных случаях в администрации советуют звонить по номеру ЕДДС Благовещенска: 202-112.