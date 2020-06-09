Амур.инфо к своему 18-летию приготовило 18 подарков

Информагентство «Амур.инфо» 19 июня отметит совершеннолетие. По этому случаю редакция приготовила 18 подарков своим читателям. Чтобы их получить, надо принять участие в конкурсах, которые будут проводиться на сайте и в инстаграм-аккаунте.

В прошлые годы на сайте информагентства существовала традиция – отмечать день рождения с игрой «Найди кота». Его изображение размещалось в статьях на ленте новостей, форуме и в других разделах сайта. В этот раз редакция придумала новый тайный праздничный символ – надо еще догадаться, что с ним делать. Он «провисит» на сайте с 15 по 19 июня.

Также с 15 по 19 июня на Амур.инфо и в инстаграм-аккаунте пройдут три конкурса «Собери вопрос». Слова для них будут разбросаны в материалах в ленте новостей в самых неожиданных местах.

В инстаграм-аккаунте @amur.info также пройдет подобный конкурс.

Третий конкурс «Собери вопрос» предназначен самым внимательным: слова будут спрятаны и на сайте, и в Инстаграме.

Ответ на собранный вопрос нужно присылать по номеру 8-914-550-79-17, последний день приема –18 июня.

В Инстаграме подписчиков ждет еще 10 подарков от партнеров, будет розыгрыш.

«Главным событием праздничной недели станут наши прямые эфиры. Они пройдут в аккаунте @amur.info с 15 по 19 июня. Время будет анонсироваться заранее. Подписчики увидят, как работает редакция Амур.инфо. Мы расскажем об интересных, курьезных случаях, которые происходили в редакции. Во время эфира будем подключать подписчиков, которые смогут в прямом эфире пообщаться с ведущими», – рассказала промоменеджер ИА «Амур.инфо» Татьяна Водопьянова.

19 июня, в день рождения информагентства, редакция подведет итоги всех конкурсов. 18 счастливчиков пригласят в редакцию Амур.инфо, где они получат подарки. Все закончится праздничной фотосессией.