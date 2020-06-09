В Благовещенске этим летом благоустроят 24 двора

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» в Благовещенске в 2020 году будет благоустроено 24 дворовые территории, расположенных около многоквартирных домов.

В список планового ремонта дворовых дорог и тротуаров попали дома по адресам: № 150 на улице 50-летия Октября, № 151, 153 на улице Пионерской, № 34, 165, 167 на улице Амурской, № 142, 142/2 на улице Калинина, № 3/3, 13/1 на улице Институтской, № 58 на улице Лазо, № 49 на улице Зейской, № 72 на улице Ленина, № 7, 9, 11, 11/1 на улице Кантемирова, № 6, 6А, 7, 9 на улице Дьяченко, № 79/1, 79/3 на улице Строителей и № 17 на Шевченко.

На придомовых территориях работы будут выполнены с учетом проектов, составленных проектными организациями по заказу горожан: ремонт тротуаров, устройство проездов и, в случае если это предусмотрено проектом горожан, оборудование водоотведения и наружного освещения.

«В настоящее время уже заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму более 110 миллионов рублей. Подрядчики приступили к выполнению работ на 11 дворовых территориях. Окончание ремонтов запланировано на октябрь этого года. Контроль работ проводится регулярно. Мы следим, чтобы качество соответствовало всей нормативной документации», — рассказала главный инженер МУ «ГУКС» Ирина Волкова.

Всего в Приамурье в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» 2020 году будет благоустроено 42 дворовых и 10 общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и поселке городского типа Прогресс на сумму более 243,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.