Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:17 0

Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса

Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса
Фото: Elliot Alderson с сайта Pixabay

COVID-19, скорее всего, был разработан китайскими и американскими учеными, уверен норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен. По словам специалиста, генетические последовательности на поверхности коронавируса говорят о его лабораторном происхождении.

С Сёренсеном согласился и британский профессор Ангес Далглиш. В издании Quarterly Review of Biophysics специалисты опубликовали исследование, согласно которому вирус практически не мутировал с момента перехода от животных к людям, что, по их мнению, указывает на изначальную адаптированность SARS-COV-2 к людям, переводят «Известия».

Кроме того, Сёренсен утверждает, что у вируса есть свойства отличные от вируса атипичной пневмонии, которые никогда раньше не обнаруживались в природе.

«Мы видим, что он (вирус) не стал результатом естественного развития. Его произвели американцы и китайцы в ходе своих исследований так называемых мутаций с приобретением функции. Такая работа ведется по всему миру. Никто об этом не говорит», – цитирует ученого 7 июня NRK.

Норвежец заверил, что Вашингтон и Пекин давно сотрудничают в данных исследованиях, повышая заразность вирусов для научных экспериментов.

Мнение Далглиша и Сёренсена разделил и экс-руководитель британской разведки Ричард Дирлав. По его словам, в одной из лабораторий мог произойти несчастный случай.

США и Китай отказываются от обвинений, однако многие ученые также полагают, что подобный вирус не мог быть создан искусственно.

Просмотров всего: 466

#Китай #наука #США

распечатать


Коронавирус

Амурская область получила от Китая 46 тысяч одноразовых масок
Коронавирус 2

В Китае продолжают выявлять новые случаи COVID-19
Власть 6

По поручению Путина будет создана база генетических данных

Коронавирус

Медицинская помощь из Китая на Дальний Восток начала поступать поездами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь