Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса

COVID-19, скорее всего, был разработан китайскими и американскими учеными, уверен норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен. По словам специалиста, генетические последовательности на поверхности коронавируса говорят о его лабораторном происхождении.

С Сёренсеном согласился и британский профессор Ангес Далглиш. В издании Quarterly Review of Biophysics специалисты опубликовали исследование, согласно которому вирус практически не мутировал с момента перехода от животных к людям, что, по их мнению, указывает на изначальную адаптированность SARS-COV-2 к людям, переводят «Известия».

Кроме того, Сёренсен утверждает, что у вируса есть свойства отличные от вируса атипичной пневмонии, которые никогда раньше не обнаруживались в природе.

«Мы видим, что он (вирус) не стал результатом естественного развития. Его произвели американцы и китайцы в ходе своих исследований так называемых мутаций с приобретением функции. Такая работа ведется по всему миру. Никто об этом не говорит», – цитирует ученого 7 июня NRK.

Норвежец заверил, что Вашингтон и Пекин давно сотрудничают в данных исследованиях, повышая заразность вирусов для научных экспериментов.

Мнение Далглиша и Сёренсена разделил и экс-руководитель британской разведки Ричард Дирлав. По его словам, в одной из лабораторий мог произойти несчастный случай.

США и Китай отказываются от обвинений, однако многие ученые также полагают, что подобный вирус не мог быть создан искусственно.