Сотрудники полиции и мэрии проверили соблюдение санитарных норм в автобусах Благовещенска (фото)

Фото: администрация Благовещенска

9 июня, сотрудники полиции совместно со специалистами отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска провели рейд. Они проверили, как исполняется распоряжение губернатора о запрете нахождения в пассажирском транспорте без средств индивидуальной защиты.

Во время рейда специалисты проверяли наличие извещений в автобусах о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Также проверялось наличие масок у пассажиров и водителей, наличие дезинфицирующих средств в автобусах. В частности, более 10 автобусов были проверены на остановке в районе улиц Красноармейской – 50-летия Октября. Подобные рейды в городе проводят еженедельно.

«Как мы сейчас наблюдали, подавляющее большинство пассажиров – законопослушны. В отдельных случаях с гражданами проводится разъяснительная работа. По поводу выявления фактов, когда водители не соблюдают масочный режим, мы сразу же связываемся с владельцем автобуса. Проводим разъяснительную беседу, напоминаем о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, обрабатывать салон автобуса дезинфицирующими средствами на конечных остановочных пунктах во время длительных перерывов», – пояснил консультант отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Сергей Давыдов.

Совместный рейд носил профилактический характер. Тем не менее специалисты напоминают, что, согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей; должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

Фото: администрация Благовещенска