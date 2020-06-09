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Сотрудники полиции и мэрии проверили соблюдение санитарных норм в автобусах Благовещенска (фото)

Сотрудники полиции и мэрии проверили соблюдение санитарных норм в автобусах Благовещенска (фото)
Фото: администрация Благовещенска

9 июня, сотрудники полиции совместно со специалистами отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска провели рейд. Они проверили, как исполняется распоряжение губернатора о запрете нахождения в пассажирском транспорте без средств индивидуальной защиты.

Во время рейда специалисты проверяли наличие извещений в автобусах о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Также проверялось наличие масок у пассажиров и водителей, наличие дезинфицирующих средств в автобусах. В частности, более 10 автобусов были проверены на остановке в районе улиц Красноармейской – 50-летия Октября. Подобные рейды в городе проводят еженедельно.

«Как мы сейчас наблюдали, подавляющее большинство пассажиров – законопослушны. В отдельных случаях с гражданами проводится разъяснительная работа. По поводу выявления фактов, когда водители не соблюдают масочный режим, мы сразу же связываемся с владельцем автобуса. Проводим разъяснительную беседу, напоминаем о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, обрабатывать салон автобуса дезинфицирующими средствами на конечных остановочных пунктах во время длительных перерывов», – пояснил консультант отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Сергей Давыдов.

Совместный рейд носил профилактический характер. Тем не менее специалисты напоминают, что, согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей; должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

Фото: администрация Благовещенска

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#городская власть #коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    Подобные рейды в городе проводят еженедельно.



    Еще график проверок опубликуйте и номера маршрутов. Так сложно выделить 2-3 наряда и каждый день проводить случайные проверки?

  • Сластёна2014

    Сластёна2014
    2 часа назад

    В воскресенье дважды ехала на автобусе маршрут №30. Оба раза водители были без масок, маска просто валялась рядом. Естественно, завидев наряд полиции, они быстренько наденут ее, чтобы избежать штрафа. Агалогично и пассажиры, многие едут высунув нос поверх маски или вообще опустив ее на подбородок.

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Лучше бы инспектировали качество проводимых работ на Калинина. там кстати узбеки без масок работают.

  • Крав Маг

    Крав Маг
    1 час назад

    Так смешно-в автобусах проверять, а когда в Свободном собрались тысячи там ни кого не проверяли

    Логика то где?

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