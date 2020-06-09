Ивановка получит 122 миллиона на канализацию

Владимир Путин поручил выделить Амурской области 122 миллиона рублей. Средства из резервного фонда президента поступят в область в 2020 году, они пойдут на разработку ПСД и строительство очистных сооружений в селе Ивановке Ивановского района.

Необходимость строительства канализационных очистных сооружений в районном центре назрела давно. Впервые ориентировочный расчет стоимости проводили в 2013 году.

Вопрос о строительстве канализационных очистных сооружений обсуждался в январе 2020 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления во главе с президентом страны, сообщает правительство Амурской области.

«Выделение области, а точнее целенаправленно отдельному муниципалитету 122 миллионов из резервного фонда Президента страны – хороший показатель того, что федеральные власти и лично Владимир Владимирович уделяют необходимое внимание потребностям регионов. Учитывая это, наша задача как региональных властей - грамотно и настойчиво формулировать и направлять заявки на необходимую помощь, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Так, в прошлом году из резервного фонда правительства РФ Приамурье получило миллиарды на поддержку аграриев, пострадавших во время паводка, буквально на прошлой неделе президент подписал постановление о выделении Амурской области 912 миллионов на восстановление дорог после наводнения, сейчас 122 миллиона получит Ивановка. Благодаря такой поддержке мы можем решить многие масштабные вопросы, с которыми не по силам справиться лишь вложениями из регионального бюджета».

«На протяжении многих лет строительство канализационных очистных сооружений беспокоит и районную администрацию, и жителей села Ивановки. Была проведена большая работа с правительством Амурской области. (…) Владимир Владимирович дал соответствующее поручение, и селу выделено 122 миллиона рублей. Это говорит о том, что федеральная власть переживает за каждое муниципальное образование. Хочу акцентировать внимание, что это неоценимая помощь нашему району и хорошая поддержка от государства», – рассказал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

На данный момент в Ивановке нет канализационных очистных сооружений. Их строительство позволит решить вопрос экологической безопасности, а также улучшить качество жизни сельчан, уверены районные власти.