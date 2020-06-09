Василий Орлов: не расслабляемся, ситуация очень непростая

Об эпидемиологической ситуации на территории области доложила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, на территории Амурской области отмечается увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодня 796 лабораторно подтвержденнных случаев COVID-19. На протяжении последних четырех дней наблюдаем прирост, ежедневно выявляя около 50 инфицированных», – рассказала Ольга Курганова.

245 человек (30 %) выписаны из стационара с выздоровлением, 60 человек получают амбулаторное лечение. Общий показатель распространения инфекции за последние сутки – 2,1. За последние семь дней этот показатель составляет 1,4. Основными территориями риска с выраженной тенденцией к росту заболеваемости – Благовещенск, Благовещенский район и Свободный. На других административных территориях этот показатель колеблется от 0,2 до 0,8, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Это позволяет по отдельным муниципальным образованиям применять локальные меры по смягчению ограничений», – отметила руководитель Роспотребнадзора.

Что касается тестирования на COVID-19, объемы достаточные, заверила Ольга Курганова, есть свободные емкости для проведения лабораторного тестирования.

«Очень настораживающий показатель, так называемый дополнительный показатель – заболеваемость внебольничными пневмониями. Он значительно превышает среднемноголетний уровень. За прошедшую неделю зарегистрировано 258 заболеваний пневмонией, из них 78 – COVID. Фиксируется рост тяжелых форм течения заболеваемости, что влечет продолжительность лечения и задействование коек, – прокомментировала главный санитарный врач области. – Настораживает увеличение количества случаев так называемых семейных очагов и отсутствие прослеживаемости заболевания. Таким образом, эпидпроцесс мы характеризуем активной фазой с интенсивным распространением заболеваемости. На сегодня он сконцентрирован в Благовещенске, Свободном и Благовещенском районе».

Всем муниципальным образованиям и профильным министерствам необходимо усилить мероприятия по комплексу противоэпидемических мероприятий, обратить особое внимание на сельскохозяйственные рынки и торговые центры.

«Мы сейчас должны приложить максимальные усилия к тому, чтобы нивелировать пиковый подъем. Особенно на тех территориях, где сейчас рост заболеваемости», – подчеркнула Ольга Курганова.

«Не расслабляемся. Ситуация очень непростая. При этом мы видим, что в разрезе территорий она сильно отличается. Для подавляющего числа территорий можно вводить смягчающий режим. В этой связи до следующего штаба органам госвласти совместно с органами местного самоуправления, за исключением территорий, в которых сохраняется сложная эпидостановка – Благовещенск, Свободный, Благовещенский район – нужно подготовить предложения по изменению ограничительных мероприятий в соответствии с эпидемиологической обстановкой на территории конкретного муниципального образования. На следующем штабе мы внесем изменения в постановление. Всё необходимо согласовать с Роспотребнадзором», – дал поручение губернатор Василий Орлов.