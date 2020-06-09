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сегодня, 15:45 14

Василий Орлов: не расслабляемся, ситуация очень непростая

Василий Орлов: не расслабляемся, ситуация очень непростая
Фото: Instagram @va.orlov

Об эпидемиологической ситуации на территории области доложила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, на территории Амурской области отмечается увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодня 796 лабораторно подтвержденнных случаев COVID-19. На протяжении последних четырех дней наблюдаем прирост, ежедневно выявляя около 50 инфицированных», – рассказала Ольга Курганова.

245 человек (30 %) выписаны из стационара с выздоровлением, 60 человек получают амбулаторное лечение. Общий показатель распространения инфекции за последние сутки – 2,1. За последние семь дней этот показатель составляет 1,4. Основными территориями риска с выраженной тенденцией к росту заболеваемости – Благовещенск, Благовещенский район и Свободный. На других административных территориях этот показатель колеблется от 0,2 до 0,8, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Это позволяет по отдельным муниципальным образованиям применять локальные меры по смягчению ограничений», – отметила руководитель Роспотребнадзора.

Что касается тестирования на COVID-19, объемы достаточные, заверила Ольга Курганова, есть свободные емкости для проведения лабораторного тестирования.

«Очень настораживающий показатель, так называемый дополнительный показатель – заболеваемость внебольничными пневмониями. Он значительно превышает среднемноголетний уровень. За прошедшую неделю зарегистрировано 258 заболеваний пневмонией, из них 78 – COVID. Фиксируется рост тяжелых форм течения заболеваемости, что влечет продолжительность лечения и задействование коек, – прокомментировала главный санитарный врач области. – Настораживает увеличение количества случаев так называемых семейных очагов и отсутствие прослеживаемости заболевания. Таким образом, эпидпроцесс мы характеризуем активной фазой с интенсивным распространением заболеваемости. На сегодня он сконцентрирован в Благовещенске, Свободном и Благовещенском районе».

Всем муниципальным образованиям и профильным министерствам необходимо усилить мероприятия по комплексу противоэпидемических мероприятий, обратить особое внимание на сельскохозяйственные рынки и торговые центры.

«Мы сейчас должны приложить максимальные усилия к тому, чтобы нивелировать пиковый подъем. Особенно на тех территориях, где сейчас рост заболеваемости», – подчеркнула Ольга Курганова.

«Не расслабляемся. Ситуация очень непростая. При этом мы видим, что в разрезе территорий она сильно отличается. Для подавляющего числа территорий можно вводить смягчающий режим. В этой связи до следующего штаба органам госвласти совместно с органами местного самоуправления, за исключением территорий, в которых сохраняется сложная эпидостановка – Благовещенск, Свободный, Благовещенский район – нужно подготовить предложения по изменению ограничительных мероприятий в соответствии с эпидемиологической обстановкой на территории конкретного муниципального образования. На следующем штабе мы внесем изменения в постановление. Всё необходимо согласовать с Роспотребнадзором», – дал поручение губернатор Василий Орлов.

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#жизнь #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    3 часа назад

    Василий с вами хер расслабишься

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    2 часа назад

    мы не расслабляемся, а вот почему открыли парки, набережную, крупные торговые точки, дет.сады, спортивные центры и.т.п., таки к вам вопрос...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Вася - бодрячок

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    То есть всё-таки сжать булки?

    Или всё под контролем?

  • Крав Маг

    Крав Маг
    2 часа назад

    Не расслабляемся, Ситуация не простая

    Вот он текст, подумал Василий присев после длительной поездки по набережной на велосипеде и жуя пянсе.

    А что-коротко и красиво.

    Иногда мне кажется, что вот так рассуждает Василий Александрович.

    Так не расслаблятся надо было, когда фиг знает кто проверял фиг знает как прилетевших из Москвы, и целыми автобусами возили работяг фиг знает куда, а семьи проверяли фиг знает как.

    А еще не надо было проводить массовые религиозные праздники-по крайней мере не разрешать их.

    ну или сейчас подумать-а как так, что даже в роддоме профукали инфецированную в результате чего потом перевозили рожениц по другим больницам, при этом и врачи рисковали.

    Ситуация не проста в силу несостоятельности подобного рода руководства

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А не кажется ли вам что ситуация не просто непростая, а уже сложная, переходящая в очень сложную?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    ЛайКа

    То есть всё-таки сжать булки?

    Или всё под контролем?



    Всё под контролем.

    Но булки сжать

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    1 час назад

    да уж до руководились,до контролировались, а кто таки ответит за такую халатность?

  • Крав Маг

    Крав Маг
    1 час назад

    Ну кто угодно, но не Вася-он в домике

  • УГА

    УГА
    1 час назад

    МОЙША ГОФМАНмы не расслабляемся, а вот почему открыли парки, набережную, крупные торговые точки, дет.сады, спортивные центры и.т.п., таки к вам вопрос...


    Сейчас вас ещё строем голосовать поведут и будете фоткать бюллетень с галочкой, чтоб премии не лишили. Вы же свободные граждане свободной страны.

  • Крав Маг

    Крав Маг
    1 час назад

    Я проголосую ЗА новую редакцию Конституции

    Там прописано, что чиновникам нельзя будет иметь двойное гражданство-смотришь и валить некуда будет нашим местным элитам

  • Вета007

    Вета007
    48 минут назад

    Как будто нашим чиновникам нужно ещё какое-то гражданство, чтобы куда-то свалить...

  • Б-29

    Б-29
    35 минут назад

    Крав МагЯ проголосую ЗА новую редакцию Конституции

    Там прописано, что чиновникам нельзя будет иметь двойное гражданство-смотришь и валить некуда будет нашим местным элитам


    Затевалось внесение изменений в Конструкцию только из-за одной поправки и это не запрет на двойное гражданство для госслужащих. Ну вы поняли о чём речь, ведь это не секрет Полишинеля.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    15 минут назад

    Детские лагеря под угрозой? А для больных ковидом есть куда ложить? Места ещё есть?

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