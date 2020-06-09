Амурские санатории «Бузули» и «Свободный» внесли в перечень провизорных госпиталей

В Благовещенске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Принято решение внести в перечень провизорных госпиталей два амурских санатория – «Бузули» и «Свободный».

Как рассказала на заседании штаба и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, в настоящее время с подтвержденным диагнозом COVID-19 в 8 развернутых госпиталях на лечении находятся 599 человек. Из них 539 проходят стационарное и 60 человек – амбулаторное лечение.

«Средствами индивидуальной защиты медорганизации обеспечены на один месяц, в зависимости от наименований. По линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) ожидается поставка средств защиты. Готовимся к передаче 5 аппаратов ИВЛ в пользование Свободненской больницы, ранее эта медаппаратура была перевезена в Благовещенск из других лечебных учреждений области и находилась в резерве», – цитирует Светлану Леонтьеву пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье продолжает функционировать горячая линия, с момента начала ее работы принято более 14 800 обращений по вопросам COVID-19, в том числе 45 – за последние сутки.

В общей сложности в регионе на COVID-19 обследовано 20 695 человек, в том числе 15 323 медицинских работника.