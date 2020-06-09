Число заболевших коронавирусом в Амурской области достигло 796

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На 9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 6,4 %. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,7 %, ОРВИ – 28,3 %, бессимптомная форма – 25 %.

В Благовещенске выявлено 20 новых заболевших, в Свободном – 16, в Тамбовском районе – 3, в Благовещенском районе – 2, в Магдагачинском районе – 2, в Мазановском районе – 2, в Тынде – 1, в Шимановске – 1, в Серышевском районе – 1.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 796 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 100,75 на 100 тысяч населения.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,8 %. 245 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1 798 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 756 человек, в изоляторах – 42 человека.

Проведено 65 560 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 26 801 исследование (41 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». сообщает областное правительство.