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Благовещенец пренебрег маской и был оштрафован (видео)

Благовещенец пренебрег маской и был оштрафован (видео)
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске суд рассмотрел дело мужчины, которому вменялось нарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной̆ готовности). Житель города, находясь в магазине, пренебрег защитной маской.

16 мая 2020 года мужчина находился в помещении магазина без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), как того требует подпункт 4 пункта 7 распоряжения губернатора Амурской области от 27 января 2020 года № 10-р.

В ходе судебного заседания горожанин не оспаривал тот факт, что имевшаяся при нем маска не закрывала лицо и не защищала органы дыхания.

При решении вопроса о виновности благовещенца суд не принял во внимание аргументы о том, что маски других покупателей в магазине тоже не закрывали их лица. Данное обстоятельство не освобождает мужчину от необходимости самому соблюдать закон.

По мнению суда, отсутствие в распоряжении губернатора региона от 27 января 2020 года № 10-р описания того, как правильно пользоваться маской, не свидетельствует в пользу гражданина. Указание в распоряжении цели использования масок и респираторов – защита органов дыхания – достаточно, чтобы понимать, каким образом располагать маску на лице с учетом предназначения и инструкции по применению этого изделия.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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#коронавирус #суды

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