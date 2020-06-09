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сегодня, 14:02 1

В Тындинском районе лиса встречает поезда (видео)

В Тындинском районе лиса встречает поезда (видео)
Фото: скриншот видео

В Амурской области на железнодорожной станции Штурм, которая находится на линии Бамовская — Тында Дальневосточной железной дороги, лиса встречает поезда. На камеру телефона животное снял железнодорожник из Тынды.

Животное здесь видят не первый раз. По словам автора видео, лиса регулярно встречает поезда, которые останавливаются на станции, сообщает интернет-портала Gazeta-bam.ru. Животное подкармливают железнодорожники, лиса берет еду прямо из рук.

Ранее Амур.инфо писало о необычной гостье, которая встретилась амурчанам в районе железнодорожной станции Мохортов Тындинского района.

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#животные

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    34 минуты назад

    Вроде писали уже, что это признак бешенства.

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