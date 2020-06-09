На территории Благовещенского района ввели режим ЧС

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Как рассказал ИА «Амур.инфо» районный глава Евгений Седых, режим ЧС введен с 9 июня в границах сел Чигири, Верхнеблаговещенское, Кантон-Коммуна и Новотроицкое.

«Сейчас работает комиссия по обследованию поврежденных участков дорог. Соответственно, будем считать ущерб и заниматься аварийно-восстановительными работами», – сказал Евгений Александрович.

Из-за ливня вода зашла в подвалы ряда многоквартирных домов. Ее откачкой занимаются управляющие компании.

Глава района отметил, что принимаются обращения граждан по поводу подтопления личных участков с индивидуальными домами, приусадебных участков. Будет организована помощь людям в откачке воды. Обращаться можно по телефонам: 77-45-10 (ЕДДС Благовещенского района), 112.

Ранее Амур.инфо сообщало, что режим ЧС после ливня ввели в Благовещенске.