Фестиваль граффити, гимн и донорская неделя: в Благовещенске отпразднуют День России

В пятницу, 12 июня, страна отпразднует День России. В Благовещенске пройдут всероссийские акции и флешмобы, посвященные государственному празднику.

Во вторник, 9 июня, Благовещенск присоединился ко Всероссийскому донорскому марафону. Он продлится до 15 июня. Всем участникам марафона, сдавшим кровь, организаторы вручат на память ленточки в виде триколора. Сдать кровь уже вызвались активисты ОНФ, движения «Волонтеры-медики», волонтеры акции «Мы вместе», представители спортивных федераций, городского управления по физической культуре и спорту.

Также в городе продолжается фестиваль граффити, посвященный Дню России. Это федеральная акция, в рамках которой благовещенские художники украшают 5 трансформаторных подстанций и один пассажирский автобус. На поверхностях появятся изображения героев сегодняшнего дня – врачей, волонтеров, курьеров, социальных работников.

В праздничный день, 12 июня, благовещенцам предлагают всем вместе исполнить гимн России с балконов или у окон своих домов. Некоторые горожане смогут подпевать артистам, сообщают в администрации Благовещенска. В 10:00 солисты Городского дома культуры исполнят гимн во дворах по адресам: улица Чайковского, 20, и улица Пограничная, 124.

В 12:00 солисты ГДК выступят в районе Триумфальной арки. Исполнять гимн у пограничной вышки на набережной Благовещенска в полдень будут участники вокального ансамбля «Душа границы» ПУ ФСБ России по Амурской области. Выступление состоится и у знака в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РФ (Зейская – Островского). Гимн исполнят участники вокального ансамбля «Амурпол» УМВД России по Амурской области.

Кроме этого, 12 июня фасады ряда зданий в областном центре будут подсвечены в цветах российского триколора. Посмотреть на праздничное световое оформление благовещенцы смогут с 21:00 до полуночи. В это время на фасадах ОКЦ (Ленина, 100), лицея № 11 (Амурская, 151), средней школы № 26 (Комсомольская, 21) загорится подсветка белого, синего и красного цветов. В цветах государственного флага будет подсвечена и пограничная вышка, расположенная на набережной Благовещенска.

В честь праздника в городе проходит флешмоб «Флаги России. 12 июня». Чтобы поучаствовать во всероссийском мероприятии нужно в окнах или на балконах домов разместить флаг страны. К флешмобу уже присоединились общеобразовательные учреждения, в том числе Алексеевская гимназия, школы № 5, 12, 16, 26, лицеи № 6 и № 11.

Еще один всероссийский флешмоб, который проходит в Благовещенске – «Окна России». Чтобы поучаствовать в нем, необходимо нарисовать рисунок или открытку с Днем России, украсить рисунками окно, сфотографировать и выложить в соцсети с хэштэгом #окнароссииблг. В акции уже поучаствовали школьники и воспитанники детских садов Благовещенска. Различные акции, мастер-классы, викторины, посвященные Дню России, к которым могут присоединиться все желающие, проводят библиотеки, образовательные организации, Городской дом культуры, творческие коллективы Благовещенска.