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сегодня, 13:37 10

У амурчан будет возможность пожаловаться на нарушения при голосовании по Конституции

У амурчан будет возможность пожаловаться на нарушения при голосовании по Конституции
Фото: архив Амур.инфо

В преддверии общероссийского дня голосования за или против поправок в действующую Конституцию в прокуратуре Амурской области начала работать горячая линия. Обращения о нарушениях действующего законодательства принимаются ежедневно, без выходных.

Позвонить можно по телефону 8 (4162) 77-50-05 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, включая выходные и праздничные дни. Перерыв с 13:00 до 14:00.

В территориальных и специализированных прокуратурах горячие линии будут работать по телефонам:

  • Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях: (8416 2)77-12-88;
  • Архаринскй район: (8416 48)21-46-0;
  • Белогорский район: (8416 41)23-39-0;
  • Благовещенский район: (8416 2)77-12-55;
  • Бурейский район: (8416 34)21-49-1;
  • Белогорск: (8416 41)35-16-4;
  • Благовещенск: (8416 2)22-29-86;
  • Райчихинск: (8416 47)20-32-0;
  • Свободненская городская прокуратура: (8416 43)59-24-6;
  • Завитинский район: (8416 36)22-24-4;
  • Зейский район: (8416 58)24-13-5;
  • Ивановский район: (8416 49)51-60-0;
  • Константиновский район: (8416 39)91-10-0;
  • космодром Восточный: (8416 43)91-54-0;
  • Магдагачинский район: (8416 53)97-70-1;
  • Мазановский район: (8416 44)21-68-0;
  • Михайловский район: (8416 37)41-63-1;
  • Октябрьский район: (8416 52)22-46-5;
  • Ромненский район: (8416 45)91-37-9;
  • Селемджинский район: (8416 46)21-23-9;
  • Серышевский район: (8416 42)21-78-7;
  • Сковородинский район: (8416 54)40-21-5;
  • Тамбовский район: (8416 38)21-65-5;
  • Шимановский район: (8416 51)20-33-0;
  • Тындинская городская прокуратура: (8416 56)40-03-2.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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#выборы #политика

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Конечно конечно!)) Главное чтобы пришли! Надо показать всему миру, что люди идут! Голосуют!... Конечно конечно))) ОБНУЛЕНИЕ - очередной маразм и нарушение конституции РФ

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    А как можно голосовать за все поправки разом? И где можно ознакомится со всеми поправками в окончательном виде?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    ok_Людмила

    А как можно голосовать за все поправки разом? И где можно ознакомится со всеми поправками в окончательном виде?



    Зачем? Главная поправка - возможность обнуления. Все остальные поправки для отвлечения внимания: все написанное в них есть в соответствующих законах, которые уже много лет благополучно работают - Об охране окружающей среды, О пенсиях и т.п. Удивляюсь, как правила дорожного движения и правописания жи-ши туда не включили (по просьбам населения РФ, разумеется)...

  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    ok_ЛюдмилаА как можно голосовать за все поправки разом? И где можно ознакомится со всеми поправками в окончательном виде?


    Частью поправок зомбируют каждый день по телевизору. Остальное запрятано и не афишируется.

  • retired21

    retired21
    1 час назад

    да уже в продаже со всеми поправками

  • in essence

    in essence
    1 час назад

    Голосование в этом виде и будет нарушение

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Ага, нарушения будут только нарастать, сегодня в почтовом ящике обнаружил «агитку», экземпляров с десяток. Выполнена в виде бюллетеня с требованиями голосовать против и невнятными пояснениями почему. Только из-за одного, что либеральная шваль стонет, плачет, пытается бодаться - пойду и проголосую «За» поправки в Конституцию.

  • paravis

    paravis
    54 минуты назад

    Kotik2011

    Ага, нарушения будут только нарастать, сегодня в почтовом ящике обнаружил «агитку», экземпляров с десяток. Выполнена в виде бюллетеня с требованиями голосовать против и невнятными пояснениями почему. Только из-за одного, что либеральная шваль стонет, плачет, пытается бодаться - пойду и проголосую «За» поправки в Конституцию.



    Иди болезный...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    52 минуты назад

    Kotik2011

    Ага, нарушения будут только нарастать, сегодня в почтовом ящике обнаружил «агитку», экземпляров с десяток. Выполнена в виде бюллетеня с требованиями голосовать против и невнятными пояснениями почему. Только из-за одного, что либеральная шваль стонет, плачет, пытается бодаться - пойду и проголосую «За» поправки в Конституцию.



    да кто ж тебя держит , шваль нелиберальная ?

  • Scoville

    Scoville
    24 минуты назад

    А квартиры, машины и смартфоны будут разыгравыться как в Красноярском крае?

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