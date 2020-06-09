У амурчан будет возможность пожаловаться на нарушения при голосовании по Конституции
В преддверии общероссийского дня голосования за или против поправок в действующую Конституцию в прокуратуре Амурской области начала работать горячая линия. Обращения о нарушениях действующего законодательства принимаются ежедневно, без выходных.
Позвонить можно по телефону 8 (4162) 77-50-05 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, включая выходные и праздничные дни. Перерыв с 13:00 до 14:00.
В территориальных и специализированных прокуратурах горячие линии будут работать по телефонам:
- Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях: (8416 2)77-12-88;
- Архаринскй район: (8416 48)21-46-0;
- Белогорский район: (8416 41)23-39-0;
- Благовещенский район: (8416 2)77-12-55;
- Бурейский район: (8416 34)21-49-1;
- Белогорск: (8416 41)35-16-4;
- Благовещенск: (8416 2)22-29-86;
- Райчихинск: (8416 47)20-32-0;
- Свободненская городская прокуратура: (8416 43)59-24-6;
- Завитинский район: (8416 36)22-24-4;
- Зейский район: (8416 58)24-13-5;
- Ивановский район: (8416 49)51-60-0;
- Константиновский район: (8416 39)91-10-0;
- космодром Восточный: (8416 43)91-54-0;
- Магдагачинский район: (8416 53)97-70-1;
- Мазановский район: (8416 44)21-68-0;
- Михайловский район: (8416 37)41-63-1;
- Октябрьский район: (8416 52)22-46-5;
- Ромненский район: (8416 45)91-37-9;
- Селемджинский район: (8416 46)21-23-9;
- Серышевский район: (8416 42)21-78-7;
- Сковородинский район: (8416 54)40-21-5;
- Тамбовский район: (8416 38)21-65-5;
- Шимановский район: (8416 51)20-33-0;
- Тындинская городская прокуратура: (8416 56)40-03-2.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным.
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