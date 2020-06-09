У амурчан будет возможность пожаловаться на нарушения при голосовании по Конституции

Фото: архив Амур.инфо

В преддверии общероссийского дня голосования за или против поправок в действующую Конституцию в прокуратуре Амурской области начала работать горячая линия. Обращения о нарушениях действующего законодательства принимаются ежедневно, без выходных.

Позвонить можно по телефону 8 (4162) 77-50-05 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, включая выходные и праздничные дни. Перерыв с 13:00 до 14:00.

В территориальных и специализированных прокуратурах горячие линии будут работать по телефонам:

Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях: (8416 2)77-12-88 ;

; Архаринскй район: (8416 48)21-46-0 ;

; Белогорский район: (8416 41)23-39-0 ;

; Благовещенский район: (8416 2)77-12-55 ;

; Бурейский район: (8416 34)21-49-1 ;

; Белогорск: (8416 41)35-16-4 ;

; Благовещенск: (8416 2)22-29-86 ;

; Райчихинск: (8416 47)20-32-0 ;

; Свободненская городская прокуратура: (8416 43)59-24-6 ;

; Завитинский район: (8416 36)22-24-4;

Зейский район: (8416 58)24-13-5 ;

; Ивановский район: (8416 49)51-60-0 ;

; Константиновский район: (8416 39)91-10-0 ;

; космодром Восточный: (8416 43)91-54-0 ;

; Магдагачинский район: (8416 53)97-70-1 ;

; Мазановский район: (8416 44)21-68-0 ;

; Михайловский район: (8416 37)41-63-1 ;

; Октябрьский район: (8416 52)22-46-5 ;

; Ромненский район: (8416 45)91-37-9 ;

; Селемджинский район: (8416 46)21-23-9 ;

; Серышевский район: (8416 42)21-78-7 ;

; Сковородинский район: (8416 54)40-21-5 ;

; Тамбовский район: (8416 38)21-65-5 ;

; Шимановский район: (8416 51)20-33-0 ;

; Тындинская городская прокуратура: (8416 56)40-03-2.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным.