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сегодня, 13:18 14

Благовещенск закажет в Новосибирске новую схему ливневой канализации

Благовещенск закажет в Новосибирске новую схему ливневой канализации

В Благовещенске планируют масштабно реконструировать систему ливневой канализации. Ее как минимум заменят в тех районах, которые традиционно подтапливает во время дождей. Об этом заявил заместитель мэра города Олег Имамеев.

«В городе 8 июня выпало более 80 миллиметров осадков, что значительно превышает планку для введения режима ЧС. Тот диаметр водопроходных труб, которые отводят воду, не рассчитан на такой объем. Это показала центральная часть города. За ночь, конечно, основная вода ушла. Но мы намерены подойти к вопросу серьезно, – заявил заммэра. – На сегодняшний день администрацией города заключен договор на разработку схемы ливневой канализации. В городе существует 5 потенциально опасных точек, которые затапливаются: район КПП, 5-й стройки, микрорайон, ТЭЦ, пересечение улиц Пушкина – Ленина.

Заключен договор с компанией из Новосибирска, которая будет готовить схемы ливневой канализации. В декабре проект будет готов. На основе схемы будет разработана проектно-сметная документация по всем пяти участкам, после чего ливневую систему реконструируют. Это долгосрочный и финансовоемкий проект. На это предполагается привлечь не только средства городского и областного бюджета, но и федерального».

Сколько может стоить проект, заммэра не уточнил.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 8 июня после 18 часов Благовещенск накрыл почти трехчасовой ливень. Была объявлена ЧС. Все службы – коммунальные, дорожные, ГО и ЧС – были направлены на ликвидацию последствий.

В вечернее и ночное время вода из большей части районов ушла. Стоит она до сих пор на улицах Тенистой, Дьяченко и ряде других низких мест. Проблемой продолжают заниматься специалисты.

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#дороги #ЖКХ #МЧС #погода

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    это как с мостом-схему за миллионы закажут-а ливнёвку не построят

  • Varvara

    Varvara
    2 часа назад

    Ни чего нового, в США бы еще заказали... У самих совсем тяму нет???!!!

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    1 час назад

    Чего там заказывать??? Отрыли, положили трубы бОльшего диаметра под правильным углом и зарыли. Главное чистить и содержать

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    опять улицу пять раз перекопают (((

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В городе ни одного нивелира не осталось??????????????Что за дичь происходит?

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    1 час назад

    Когда уже всё перероют,перекопают?

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    "Ни чего нового, в США бы еще заказали... У самих совсем тяму нет???!!!"

    К сожалению, все местные эксперты слишком заняты комментариями на амур.инфо, поэтому приходится обращаться в другие регионы.

  • Ирина67532

    Ирина67532
    1 час назад

    как можно заказать в Новосибирске проект новой ливневки?.. им что все технические планы города предоставят??? наверняка нужны работы на местности.. сколько приход воды, куда отводить, грунт какой...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я реально тащусь с Имамеева

    Ещё мэром не стал, а уже на перспективу думает о барышах

    Ваще красава

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Если не посадят - далеко пойдёт

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    Но мы намерены подойти к вопросу серьезно, – заявил заммэра.



    Вы серьезно это сказали, г-н зам мэра?

    А до этого все чиновники несерьезно подходили? А деньги где? Которые

    каждый год на улучшение инфраструктуры города выделялись? И на содержание

    имеющихся ливневок?

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    А какого хрена сейчас делает на Калинина. Потом снова ковырять будут? Нет ума - и негде его взять чудотворцам - правителям. А деньги уходят наши - налогоплатильщиков. Пусть потом из своего кармана платит, если сразу не продумал. ВОРЫ

  • bishop2018

    bishop2018
    23 минуты назад

    Интересно мэра не смыло с дождем, может нового выберем, если дадут конечно выбрать

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    Три года делали коллектор по улице Зейской...

    Долго-долго делали центральную часть набережной - "золотую милю", между прочим объясняя это еще и тем, что не так-то просто обустроить все коммуникации и ливневую канализацию...

    На данный момент реконструируется площадь им. Ленина и участок улицы имени Ленина от Шимановского до Шевченко...

    Но 50 лет Октября/Зейская как топило, так и топит. Что сделано не так?...

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