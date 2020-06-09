Благовещенск закажет в Новосибирске новую схему ливневой канализации

В Благовещенске планируют масштабно реконструировать систему ливневой канализации. Ее как минимум заменят в тех районах, которые традиционно подтапливает во время дождей. Об этом заявил заместитель мэра города Олег Имамеев.

«В городе 8 июня выпало более 80 миллиметров осадков, что значительно превышает планку для введения режима ЧС. Тот диаметр водопроходных труб, которые отводят воду, не рассчитан на такой объем. Это показала центральная часть города. За ночь, конечно, основная вода ушла. Но мы намерены подойти к вопросу серьезно, – заявил заммэра. – На сегодняшний день администрацией города заключен договор на разработку схемы ливневой канализации. В городе существует 5 потенциально опасных точек, которые затапливаются: район КПП, 5-й стройки, микрорайон, ТЭЦ, пересечение улиц Пушкина – Ленина.

Заключен договор с компанией из Новосибирска, которая будет готовить схемы ливневой канализации. В декабре проект будет готов. На основе схемы будет разработана проектно-сметная документация по всем пяти участкам, после чего ливневую систему реконструируют. Это долгосрочный и финансовоемкий проект. На это предполагается привлечь не только средства городского и областного бюджета, но и федерального».

Сколько может стоить проект, заммэра не уточнил.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 8 июня после 18 часов Благовещенск накрыл почти трехчасовой ливень. Была объявлена ЧС. Все службы – коммунальные, дорожные, ГО и ЧС – были направлены на ликвидацию последствий.

В вечернее и ночное время вода из большей части районов ушла. Стоит она до сих пор на улицах Тенистой, Дьяченко и ряде других низких мест. Проблемой продолжают заниматься специалисты.