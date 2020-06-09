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В Хабаровске набирают добровольцев для исследований по иммунитету к COVID-19

В Хабаровске набирают добровольцев для исследований по иммунитету к COVID-19
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае приступают к научным исследованиям по выработке иммунитета к COVID-19. Об этом рассказала глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

«По заданию федерального Роспотребнадзора нами совместно с хабаровским НИИ эпидемиологии и микробиологии будет проводиться бесплатное тестирование жителей края на антитела к COVID-19, – рассказала Татьяна Зайцева. – Начнем с Хабаровска и его окрестностей, потом охват будем расширять».

Желающие могут уже сейчас на сайте Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора заполнить анкету-опросник.

«Исследование будет проводиться среди населения всех возрастов, начиная с детей. Желающие должны зайти на сайт, заполнить анкету, указать данные для обратной связи. Одно из условий – человек на данный момент не должен болеть коронавирусной инфекцией. Если волонтер нам подойдет, с ним свяжутся и укажут дальнейший порядок действий – куда прийти и в какое время. Если волонтер не будет подходить нам или группа его возраста будет уже набрана, ему в любом случае ответят и поблагодарят за внимание», – добавила глава территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Исследование будет проводиться с 9 июня на протяжении 10 дней. Планируется охватить 3 тысячи добровольцев. По результатам планируется уточнить данные по реально переболевшим коронавирусом и формированию иммунитета к нему, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

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#здоровье #коронавирус #медицина

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