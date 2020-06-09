Кратковременные дожди, грозы: прогноз погоды в Приамурье на 10 июня

Фото: pixabay.com

10 июня в Амурской области переменно облачно, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный слабый, при грозе его порывы будут достигать 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит плюс 12...17, по крайним северным районам – около плюс 5. Днем будет 23...28, в дожде по северо-востоку – 13...18.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с запада разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура ночью – 15...17, днем – 26...28 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.