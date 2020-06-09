Устранить провалы на дорогах после ливня в Благовещенске попытаются 9 июня

«Провалы должны быть ликвидированы в течение суток, если не потребуются какие-то дополнительные работы. Техники и средств хватает, – заявил Олег Имамеев. – Конечно, есть риски обвала грунта при таком водонасыщении. В районе улиц Кузнечной – Рабочей провал случился из-за промыва ливневого коллектора. Силами АКС ведутся работы по восстановлению. Провал в районе движения автобуса 16-й линии также будет устраняться. На всех участках выставлены ограждения».

Режим ЧС был объявлен в 21 час 8 июня. По итогам заседания оперативного штаба после 18:00 9 июня его могут снять.

Власти заверили: если будет очередной удар стихии, о котором предупреждают синоптики, то город к нему готов.