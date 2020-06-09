В прокуратуре Благовещенска открыли горячую линию после рекордного ливня
В прокуратуре Благовещенска открылась горячая линия для приема обращений, связанных с нарушениями прав граждан, вызванными ливневым дождем. Прием осуществляется по телефону 8-929-494-61-67 ежедневно в период с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), включая выходные и праздничные дни.
Прокуратура контролирует устранение последствий неблагоприятного погодного явления. По данным диспетчерских служб, в Благовещенске частично подтоплено 9 участков автомобильных дорог, более 230 частных жилых домов, приусадебные участки, более 20 подвальных помещений многоквартирных жилых домов, 17 объектов социального значения.
Работники прокуратуры совместно со специалистами администрации Благовещенска выезжают в подтопленные районы, осматривают поврежденное имущество граждан, автомобильные дороги, на месте выясняют все значимые обстоятельства.
Организована проверка исполнения органами государственной власти и местного самоуправления полномочий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. При выявлении нарушений закона прокуратура примет все необходимые меры реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.
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