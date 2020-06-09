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В прокуратуре Благовещенска открыли горячую линию после рекордного ливня

В прокуратуре Благовещенска открыли горячую линию после рекордного ливня
Фото: кадр видео

В прокуратуре Благовещенска открылась горячая линия для приема обращений, связанных с нарушениями прав граждан, вызванными ливневым дождем. Прием осуществляется по телефону 8-929-494-61-67 ежедневно в период с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), включая выходные и праздничные дни.

Прокуратура контролирует устранение последствий неблагоприятного погодного явления. По данным диспетчерских служб, в Благовещенске частично подтоплено 9 участков автомобильных дорог, более 230 частных жилых домов, приусадебные участки, более 20 подвальных помещений многоквартирных жилых домов, 17 объектов социального значения.

Работники прокуратуры совместно со специалистами администрации Благовещенска выезжают в подтопленные районы, осматривают поврежденное имущество граждан, автомобильные дороги, на месте выясняют все значимые обстоятельства.

Организована проверка исполнения органами государственной власти и местного самоуправления полномочий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. При выявлении нарушений закона прокуратура примет все необходимые меры реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

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Комментарии
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  • Алёна81

    Алёна81
    1 час назад

    Как красиво написано.... а по факту...Вчера, в течение двух часов пыталась достучаться до нашей драгоценной службы спасения..Сестра живет в СНТ Юбилейное,двое маленьких детей,дом затопило (воды в доме по колено),подъездную дорогу размыло, на легковой машине нереально было проехать, воды, взрослому мужику- по пояс...Так вот эти товарищи,"спасатели" сначала гоняли меня от Васи к Пете, от Пети-к Оле, расспросили всю мою подноготную, а в итоге,на мою просьбу вывезти сестру с детьми из затопленного дома,поскольку дом находится в 1,5 км. от ул. Ленина,ответили, что у них нет машин, и нам они ничем помочь не могут. Нормальная такая служба спасения.

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