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Олег Имамеев: воде из Благовещенска мешает уходить переполненная Бурхановка

Олег Имамеев: воде из Благовещенска мешает уходить переполненная Бурхановка

В Благовещенске продолжают ликвидировать последствия мощного ливня. Стоки из Благовещенска могут уходить медленно через Бурхановку из-за засоров в канале между улицами Калинина и Шевченко. Об этом заявил заместитель мэра города Олег Имамеев.

«Переполнена Бурхановка, которая является для центра города основным водоотводным каналом. С учетом освобождения русла реки вода будет уходить. В рамках обследования было выявлено, что в районе закрытого коллектора между Калинина и Шевченко идет большой подпор воды, предполагается излом или засоренность труб в том месте. Коммунальщики сегодня проведут обследования. Также ливневки в водоприемных колодцах будут прочищены», — заявил Олег Имамеев.

После ливня, обрушившегося на Благовещенск вечером 8 июня, в городе был введен режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ.

С вечера сотрудники МКП «ГСТК», ООО «АКС», управляющих и обслуживающих компаний, управления ЖКХ, управления по делам ГОЧС ликвидируют последствия ливня.

Ранее Амур.инфо сообщало, что продолжительный ливень в Благовещенске 8 июня установил новый метеорекорд дня. С 18:20 до 21:00 на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков. Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.

С заявками на откачку воды жители города могут обращаться в свои управляющие компании, а также в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112.

Просмотров всего: 2457

#ЖКХ #погода

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • uslon

    uslon
    2 часа назад



    В рамках обследования было выявлено, что в районе закрытого коллектора между Калинина и Шевченко идет большой подпор воды, предполагается излом или засоренность труб в том месте. Коммунальщики сегодня проведут обследования.



    Так решеток на входе в коллектор в районе дома Калинина, 82/2 с прошлого года нет. Конечно, засор. Опять нужно будет площадь между поликлиникой и 9-этажкой вскрывать для очистки коллектора. Последний раз это делали при Константинове.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    На 50 лет-Зейской тоже Бурхановка виновата? Она в Амур там ДОЛЖНА уходить. Но мешают забитые песком трубы.И отсутствие ливневой канализации на других участках. Спецы из САР особо не заморачиваются...

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    опять Бурхановка виновата, от которой осталось одно название и канава, давно не чищенная. Если бы русло не загадили, то может она бы напротив помогла уйти воде с улиц.

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Может быть пора как-то открыть Бурхановку, если уж она основа водостока для центра города? Последние водные годы подчеркивают ее значимость для города! А запечатанная она не справляется... видимо из-за этого затопило подвальные помещения 1-й поликлинники?

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    промолчу про Тайвань

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Может быть привлечь биологов, экологов и других специалистов, восстановить городскую экосистему, это длительный процесс, но зато надежный. Трава, деревья, кустарники поглощают воду, если высажены правильно и с использованием научных знаний. Ну и городская система ливневой канализации в таком состоянии - это ведь проблема не сегодняшнего дня, это уже норма. Каждый год повторяется. Может для диагностики и создания нормально функционирующих коммуникаций тоже пригласить настоящих специалистов, если своих нет? Я бы с японцами проконсультировалась, они эти проблемы решают потому как у них это очень актуально, дожди, тайфуны - обычное дело. В озеленении они, кстати, тоже специалисты хорошие.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Кстати, недавно мэрия рапортовала о своем сотрудничестве с Саппоро, город любопытный в плане городского хозяйства, у них, к примеру, зимой проблем с гололедом и снегом на проезжей части нет, там дороги с подогревом и тротуары))

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    да вы чё ??

    У нас же "поправки" на носу , какие ливнёвки ?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    У Имамеева Бурхановка виновата, но почему не Амур?

    Ведь полгорода в него уходит.

    А может быть с Мэра и её предшественников спросить, почему Бурхановка до сих пор грязная и неокультуренная?

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Скажите, Имамеев будет мэром? судя по его активности в СМИ... А насчет ливневок - ну уже просто тошно слышать про ливневки каждый год, как будто в первый раз...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    За то, "госпожа" МЭР пиарится постоянно на фото... труженица общества "Рога и копыта"!

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    OldlordУ Имамеева Бурхановка виновата, но почему не Амур?

    Ведь полгорода в него уходит.

    А может быть с Мэра и её предшественников спросить, почему Бурхановка до сих пор грязная и неокультуренная?


    Конечно спросить надо, спрашивай)) Куда будешь писать? Пиши сразу в спортлото.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    В прошлом году сказали, что ливнёвки переделывать - это дорого, и вообще, такой сильный ливень бывает один раз в год, типа можно и потерпеть.

    Интересно, что скажут в этом году?

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Подать в суд на Бурхановку. Инициировать прокурорскую проверку на деятельность Бурхановки. Что ж она такая-сякая Благовещенску жить мешает. Разворовала бюджет, ещё на причастность к разрушению зейского моста её надо проверить, диссидентку эдакую.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Олег красава

  • in essence

    in essence
    1 час назад

    Марина Синельникова

    Ну и городская система ливневой канализации в таком состоянии - это ведь проблема не сегодняшнего дня, это уже норма. Каждый год повторяется.

    Может для диагностики и создания нормально функционирующих коммуникаций тоже пригласить настоящих специалистов, если своих нет?



    Ну а где были Козлов затем Калита!?

    Видимо этот Имамеев спец (как его светят сми) в каждой новости затычка, продолжатель дела Козлова - Калиты

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    А, плохому танцору - трусы

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    пока гром не грянет,-мужик не перекрестится, а у нас МЭР-дама....избранная на гордуре...(гордуме).

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    in essence

    Марина Синельникова

    Ну и городская система ливневой канализации в таком состоянии - это ведь проблема не сегодняшнего дня, это уже норма. Каждый год повторяется.

    Может для диагностики и создания нормально функционирующих коммуникаций тоже пригласить настоящих специалистов, если своих нет?



    Ну а где были Козлов затем Калита!?

    Видимо этот Имамеев спец (как его светят сми) в каждой новости затычка, продолжатель дела Козлова - Калиты



    Не ко мне вопрос, Козлов далече, как говорится, а у Калиты можно спросить, она же в городе.... наверное, вспомнит, где была.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Нашли крайнего (крайнюю), теперь речка виновата, микраха тоже стала тонуть из за Бурхановки в аккурат после застроки солнечного микрорайона? Кто нибудь видел коллекторы выходящие в бурхановку?

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Scoville

    Oldlord

    А может быть с Мэра и её предшественников спросить, почему Бурхановка до сих пор грязная и неокультуренная?



    Конечно спросить надо, спрашивай)) Куда будешь писать? Пиши сразу в спортлото.


    А что, кроме спортлото других ответственных организаций и не знаешь? )



  • Папа Римский

    Папа Римский
    45 минут назад

    А вот такой вопрос с Олегу, как к будущему мэру: Кто дал разрешение на строительство вот этого и как оно собственно вообще совместимо с законодательством по части водоохранной зоны?

    Картинка и линейка с Гугл-карт.

    Вот соберутся Бурхановку "в чувство" приводить - а там уже дом. Может давайте "разрешальщиков" и "проверяльщиков" всё таки к ответственности?

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    45 минут назад

    Да вообще смотришь на все это, все не по-хозяйски у нас в городе. Да неужели нет у нас умных, разбирающихся во всех этих делах мужчин??? Или таким рот не дают открыть? Наверное все помешано только на деньгах что ли? Куда-то заказывать в Новосибирск, бешеных денег стоит все это...Столько организаций сантехнических, да там и спецов полно. Занялись бы уже этим вопросом по Бурхановке и ливневкам по-хозяйски, с умом, по честному.Это же наш город, всем же жить в нем. Трясут каждый год после дождей одно и тоже,одно и тоже, хоть мэр, хоть зам., и толку ни фига(мягко говоря уже)

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    43 минуты назад

    Это Вы сейчас к кому обращаетесь?)))) Умные, честные и порядочные есть, да кто же их пустит. Там же круговорот чиновников, особенно в мэрии. Чужие там не ходят, только свои.

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Марина Синельникова

    Это Вы сейчас к кому обращаетесь?)))) Умные, честные и порядочные есть, да кто же их пустит. Там же круговорот чиновников, особенно в мэрии. Чужие там не ходят, только свои.



    Имамеев внучатый племянник Калиты

  • Папа Римский

    Папа Римский
    41 минута назад

    Можно даже вопрос попроще: Что это и кто разрешил. Вон там хвостик остался, куда ливни бежали. Что это за сооружение, которое не только стоит на ручье напрямки, но и закрыло возможность продлить Студенческую улицу до Чигири7 Кто главный архитектор, который подмахнул? Его ещё годы будут костерить.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    38 минут назад

    CHEBURASHKA_28_RUS

    Нашли крайнего (крайнюю), теперь речка виновата, микраха тоже стала тонуть из за Бурхановки в аккурат после застроки солнечного микрорайона? Кто нибудь видел коллекторы выходящие в бурхановку?



    Конечно.

    А вы не видели?

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    33 минуты назад

    Tуман

    Марина Синельникова

    Это Вы сейчас к кому обращаетесь?)))) Умные, честные и порядочные есть, да кто же их пустит. Там же круговорот чиновников, особенно в мэрии. Чужие там не ходят, только свои.



    Имамеев внучатый племянник Калиты



    Ну вот, родоплеменной принцип формирования местной власти. Чего от них ждать?

    Хотела написать - смешно, но вовсе не смешно. Убогонько как-то.

  • foxik62

    foxik62
    32 минуты назад

    Не Бурхановка вмхиновата, а отсутствие мозгов у людей, которые перекрывали реку.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    31 минута назад



    МЭР ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от 13 октября 2008 года N 3281



    бла-бла-бла ...... а вот... нашел....



    Бурхановский территориально-аквальный комплекс - это территория естественного дренирования наземных и грунтовых вод по схеме: Сенная падь - река Чигири - верховое болото - река Бурхановка.

    Русло реки Бурхановка имеет



    Значит у Бурхановки статус - Река?

    "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020)

    4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

    1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

    2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    Марина Синельникова

    Tуман

    Марина Синельникова

    Это Вы сейчас к кому обращаетесь?)))) Умные, честные и порядочные есть, да кто же их пустит. Там же круговорот чиновников, особенно в мэрии. Чужие там не ходят, только свои.



    Имамеев внучатый племянник Калиты



    Ну вот, родоплеменной принцип формирования местной власти. Чего от них ждать?

    Хотела написать - смешно, но вовсе не смешно. Убогонько как-то.



    Мы ещё со школьной парты знаем, что кровосмешение опасно для будущего потомства.

    Нужно новое семя. И имя ему - ЖЕНЩИНА!!!

    Марина, вперёд, в губернаторы

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    26 минут назад

    Tуман

    Марина Синельникова

    Tуман

    Марина Синельникова

    Это Вы сейчас к кому обращаетесь?)))) Умные, честные и порядочные есть, да кто же их пустит. Там же круговорот чиновников, особенно в мэрии. Чужие там не ходят, только свои.



    Имамеев внучатый племянник Калиты



    Ну вот, родоплеменной принцип формирования местной власти. Чего от них ждать?

    Хотела написать - смешно, но вовсе не смешно. Убогонько как-то.



    Мы ещё со школьной парты знаем, что кровосмешение опасно для будущего потомства.

    Нужно новое семя. И имя ему - ЖЕНЩИНА!!!

    Марина, вперёд, в губернаторы



    Людей пожалейте)))) И меня.

  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    На людей плевать.

    Главное, совковую лопату побольше приобрести или у Нифашева в аренду взять

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    24 минуты назад

    Марина Синельникова, так вот за город то и обидно. В этом круговороте только кресло, деньги и все. Кто бы там о городе по правильному думал... А речка в итоге виновата...

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Tуман

    Нужно новое семя. И имя ему - ЖЕНЩИНА!!!

    Марина, вперёд, в губернаторы



    Любопытно, в министры Марина будет японцев приглашать?



    Если сравнивать развитие Японии и Амурской области, первые далеко впереди по всем показателям!



    Положительным естественно. )



  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    21 минута назад

    Л.В.И.

    Марина Синельникова, так вот за город то и обидно. В этом круговороте только кресло, деньги и все. Кто бы там о городе по правильному думал... А речка в итоге виновата...



    Да уж, с мотивацией у мэрии криво выходит. Вроде как должны о людях думать, а не о деньгах. Хотя чем лучше обычным людям, тем больше они могут сделать, тем больше денег в казне. Но, не все это понимают.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    18 минут назад

    Oldlord

    Tуман

    Нужно новое семя. И имя ему - ЖЕНЩИНА!!!

    Марина, вперёд, в губернаторы



    Любопытно, в министры Марина будет японцев приглашать?

    Если сравнивать развитие Японии и Амурской области, первые далеко впереди по всем показателям!

    Положительным естественно. )



    Я никого не буду приглашать))) у меня нет таких полномочий.

    Но, изучить и применить опыт управления городской инфраструктурой, формированием экологически безопасной среды, создания системы управления мусором и пр. можно было бы. Инструменты людям дали, переговоры организовали, контакты все есть, можно работать, японцы охотно поделятся.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    15 минут назад

    ФИО

    опять Бурхановка виновата, от которой осталось одно название и канава, давно не чищенная. Если бы русло не загадили, то может она бы напротив помогла уйти воде с улиц.



    Бурхановку как раз чистили горожане накануне ливня



    nerro В прошлом году сказали, что ливнёвки переделывать - это дорого, и вообще, такой сильный ливень бывает один раз в год, типа можно и потерпеть.

    Интересно, что скажут в этом году?



    Уже сказали! Карагач пилить надо, а то семена ливнёвку забивают



    Л.В.И. Да вообще смотришь на все это, все не по-хозяйски у нас в городе. Да неужели нет у нас умных, разбирающихся во всех этих делах мужчин??? Или таким рот не дают открыть?



    Скажите это тому же Мясоедову С.А.

    Помнится одна директриса без связей пошла в политику... И чего? А ничего! Сняла свою кандидатуру и уехала всей семьёй



    Антон Патоков Подать в суд на Бурхановку. Инициировать прокурорскую проверку на деятельность Бурхановки. Что ж она такая-сякая Благовещенску жить мешает. Разворовала бюджет, ещё на причастность к разрушению зейского моста её надо проверить, диссидентку эдакую.



    Папа Римский, уже всё спизж построено до нас

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    3 минуты назад

    Tуман

    На людей плевать.

    Главное, совковую лопату побольше приобрести или у Нифашева в аренду взять



    К совковой лопате мне не привыкать, есть опыт чистки коровника. Но, вот чего я опасаюсь, вдруг в коровнике почище будет, чем во власти?))))

    А если серьезно, на людей плевать нельзя, люди - это главный капитал.

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    Капитал только лопатой грести можно

    Люди только под ногами мешаются

  • ЛайКа

    ЛайКа
    42 секунды назад

    Landyush

    Скажите, Имамеев будет мэром?



    Вы сомневаетесь?!

    Быстро ввели режим ЧС, под эту тему заключили договор? Правильно? На какую сумму?



    Благовещенск закажет в Новосибирске новую схему ливневой канализации https://forum.amur.info/news/193643/?page=last

    Тот диаметр водопроходных труб, которые отводят воду, не рассчитан на такой объем. Это показала центральная часть города. За ночь, конечно, основная вода ушла. Но мы намерены подойти к вопросу серьезно, – заявил заммэра. – На сегодняшний день администрацией города заключен договор на разработку схемы ливневой канализации.



    Ну а диаметр побольше как? Сам же говорит! Но нет! Тут другая собака зарыта



    На основе схемы будет разработана проектно-сметная документация по всем пяти участкам,



    Это баблосики



    после чего ливневую систему реконструируют. Это долгосрочный и финансовоемкий проект. На это предполагается привлечь не только средства городского и областного бюджета, но и федерального».

    Сколько может стоить проект, заммэра не уточнил.



    А это очченемана большие баблосики!

    И их просто в основном закопают

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