Олег Имамеев: воде из Благовещенска мешает уходить переполненная Бурхановка

В Благовещенске продолжают ликвидировать последствия мощного ливня. Стоки из Благовещенска могут уходить медленно через Бурхановку из-за засоров в канале между улицами Калинина и Шевченко. Об этом заявил заместитель мэра города Олег Имамеев.

«Переполнена Бурхановка, которая является для центра города основным водоотводным каналом. С учетом освобождения русла реки вода будет уходить. В рамках обследования было выявлено, что в районе закрытого коллектора между Калинина и Шевченко идет большой подпор воды, предполагается излом или засоренность труб в том месте. Коммунальщики сегодня проведут обследования. Также ливневки в водоприемных колодцах будут прочищены», — заявил Олег Имамеев.

После ливня, обрушившегося на Благовещенск вечером 8 июня, в городе был введен режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ.

С вечера сотрудники МКП «ГСТК», ООО «АКС», управляющих и обслуживающих компаний, управления ЖКХ, управления по делам ГОЧС ликвидируют последствия ливня.

Ранее Амур.инфо сообщало, что продолжительный ливень в Благовещенске 8 июня установил новый метеорекорд дня. С 18:20 до 21:00 на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков. Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.

С заявками на откачку воды жители города могут обращаться в свои управляющие компании, а также в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112.