На этой неделе из-за дождей может подтопить три района Амурской области

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На этой неделе, с 8 по 15 июня, из-за дождей могут оказаться затопленными низменные участки в шести российских регионах, в том числе в Амурской области. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательский института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«В период с 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Красноярского края, на реке Кеть Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области», – сообщил начальник института Сергей Диденко.

Та же ситуация, со слов Диденко, может сложиться в Приморском крае на реках Бикин и Уссури, на реке Шексна в Вологодской области, на реке Солоница Костромской области, где уровень воды превышает среднемноголетнее значение более чем на полметра.

Прохождение паводковой волны по реке Волга ожидается в период с 8 по 11 июня, добавил Диденко. Он сообщил, что гидрологическая обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада развивается в соответствии с прогнозом.

«Увеличение среднесуточного притока на 10-12 % может привести к подтоплению пойменных участков реки Волга в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский», – сказал начальник института. Сейчас уровень воды в этих водохранилищах выше нормы на 30 сантиметров.

Вечером 8 июня на Благовещенск и Благовещенский район обрушился сильный дождь. Ливень продолжался около 3 часов, в результате областной центр практически ушел под воду, наиболее сложная обстановка сложилась в микрорайоне. Большинство улиц города оказалось затоплены, на некоторых участках дороги глохли автомобили, вода просочилась в подъезды, частные дома и один из торговых центров Благовещенска.

В Благовещенске после ливня, который синоптики назвали опасным явлением, ввели режим ЧС. Последствия осадков – огромные ямы и размытые дороги. Кроме того, 9 июня, как видно на следующих кадрах, с некоторых улиц в микрорайоне города вода полностью не ушла.