Гибель известного миллиардера поставила под вопрос решение транспортной проблемы в амурском селе

В редакцию Амур.инфо обратились жители Огоджи Селемджинского района. Они рассказали, что у них до сих пор не работает паромная переправа через Селемджу, что создает большие проблемы. К примеру, 8 июня тяжелобольных пришлось переправлять через реку на лодке. Районные власти говорят, что парома нет, и нужно рассматривать другие варианты для организации движения.

«У нас сейчас нет переправы. Каждый год вот такая ситуация. Как-то в мае делали, а сейчас уже июнь. В больницу нужно было доставить мужчину с переломом и еще одного – с болями в позвоночнике надо было отправлять срочно. Больных же надо было как-то переправлять через реку, поэтому – на лодке», – рассказала фельдшер Огоджинской амбулатории Евгения Гребенькова.

Больных на другом берегу уже ждала скорая. При этом в пути возникли проблемы с мотором, и сильное речное течение потащило лодку в сторону. Потом его все-таки удалось завести. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона.

Вот так, порой с большим риском жители Огоджи добираются до «большой земли». Река для них сегодня – единственная возможность связи с внешним миром. Зимой – по льду, летом – по воде.

«И беременных у нас много. Акушерочка из Экимчана звонит, чтобы они приехали, а как я беременных буду отправлять? Рисковать жизнью на этой лодке? Вот так заглохнет мотор посередине, и течение унесет. Опасно очень», – сокрушается Евгения Николаевна.

По словам местных жителей, раньше летом выручал паром. Впрочем, и он работал с перебоями. Когда река разливалась из-за дождей, добраться до противоположного берега снова можно было только на лодке.

«У нас все время эти проблемы: то вода большая, то вода маленькая, то есть каждое лето у нас эти проблемы. Мы как будто никому не нужны. С апреля у нас нет дорожного сообщения. Вот нашим жителям села, я уже району говорила, при жизни надо ставить памятники. Наши люди уже ко всему привыкшие. Мы возим трупы на лодках, беременных женщин – на лодках. Но ЕГЭ я никогда не забуду: Туюнова Кристина с аппаратом Илизарова ехала сдавать экзамен в Экимчан. Она заканчивала 11 класс. Мы живем не в 21 веке, у нас, наверное, 17 век еще», – с горечью говорит глава Огоджинского сельсовета Людмила Рудь.

«С 1 декабря по середину апреля мы можем нормально ездить по льду – по временной дороге. В этом году в 20-х числах ее официально закрыли, и с того времени у нас нет дороги. Я живу здесь с 1986 года, и в апреле ледовая дорога закрывалась, а в мае должен открываться паром. В Харге не стало дороги, так там, наверное, за сутки все отсыпали, гравия навозили. Мы же с апреля без дороги», – рассказывает Людмила Михайловна.

В администрации Селемджинского района говорят, что так называемый нынешний паром, на котором все прошлые годы перевозили жителей, – неофициальный. Более того, есть предписание надзорного органа, который запрещает эту переправу эксплуатировать.

«Официального парома у нас и не было. До этого все время эксплуатировался так называемый паром, на который нет документов. Он не соответствует требованиям ГИМСа и всех остальных контролирующих органов. В прошлом году мы получили предписание прокуратуры транспортной о том, что этот паром эксплуатировать нельзя. Единственное решение, которое видим сейчас, – это технологическая дорога для Огоджинской угольной компании, которая будет выводить к Экимчану – это порядка 18-20 километров дорога, если ее строить», – прокомментировал глава района Мухамед Беков.

Планировалось, что большую часть средств в строительство вложит спонсор – угольная компания. Однако недавняя трагедия поставила все под вопрос.

«Насколько вы знаете, у них тоже сейчас проблемы – собственник Дмитрий Босов застрелился. И пока идут разбирательства – кто там будет владельцем. Рассматривали и другой вариант – новый паром. Делали расчет, и вместе с доставкой он выходил порядка 75 миллионов. Но проблема в том, что для его эксплуатации по всем требованиям нужны будут шкипер, матросы – человек 5 обученного персонала, который не найдешь. Потом охрана этого парома и перевозка будет платная. Поэтому ситуация довольно сложная. Мое мнение: на данный момент использовать существующую переправу. И с этим мнением я поеду в область», – рассказал Мухамед Бекханович.