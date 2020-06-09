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В Благовещенске горел склад, пожару присвоили повышенный ранг сложности (фото)

В Благовещенске горел склад, пожару присвоили повышенный ранг сложности (фото)

Вечером 8 июня в Благовещенске огнеборцы выезжали тушить пожар на складе. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, а привести к нему мог разряд молнии.

8 июня в 22:43 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении и возможном возгорании в складском помещении на улице Текстильной. Незамедлительно на место выдвинулись расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

Первыми прибыли боевые расчеты 12-й пожарно-спасательной части. Из деревянного склада шел густой дым, пожарные приступили к вскрытию перекрытий строения. Возгорание было обнаружено внутри помещения в 10 метрах от двери, горели хранившиеся в нем строительные материалы.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, на это повлияла большая площадь горения, сложные условия и сильная пожарная нагрузка – на складе хранились легковоспламеняющиеся вещи. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных подразделений склад и часть хранившихся вещей удалось отстоять, огнеборцы не позволили горению распространиться на соседние складские помещения.

В результате возгорания повреждены строительные материалы и бытовая техника на площади около 70 квадратных метров, закопчены стены и потолок помещения.

В тушении были задействованы 24 человека и 6 единиц техники четырех пожарно-спасательных частей города, в зоне горения работали четыре звена газодымозащитной службы. В течение получаса пожар был локализован, в 23:30 – ликвидировано открытое горение.

По факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Амурской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию мог привести разряд молнии, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

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#пожары #происшествия

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