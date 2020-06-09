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Амурская область получила от Китая 46 тысяч одноразовых масок

Амурская область получила от Китая 46 тысяч одноразовых масок

Крупная партия одноразовых масок поступила в Амурскую область из Китая. Помощь оказали Народные правительства провинции Хэйлунцзян и города Харбин.

Груз был доставлен 8 июня. На склад Амурской областной детской клинической больницы поступило 46 тысяч масок и 500 защитных костюмов.

Средства индивидуальной защиты будут распределены министерством здравоохранения региона и переданы медицинским учреждениям Приамурья, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказала заведующая аптечным складом Амурской областной детской клинической больницы Марина Черных, партии масок из КНР неоднократно поступали на склад медучреждения. Однако потребность в этих средствах индивидуальной защиты сохраняется.

Фото: amurobl.ru

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#Китай #коронавирус

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