В Приамурье продолжают ликвидировать последствия циклона (видео)

Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, в Приамурье в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. При выпадении осадков 8 июня на территории области были зарегистрированы опасные явления.

Наибольшее количество осадков выпало в Благовещенске – 82 миллиметра за 12 часов и в Мазановском районе – до 30 миллиметров. В областной столице зарегистрировали пять нарушений энергоснабжения, которые оперативно устранили, и подтоплены девять участков дорог. Сегодня утром вода ушла с шести участков.

В ЕДДС поступило 222 заявки на откачку воды с придомовых территорий, подвалов многоквартирных и частных жилых домов, а также территорий социально значимых объектов.

Заявки от горожан продолжают поступать. Силы и средства Благовещенского городского звена Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. В ликвидации последствий непогоды задействованы в количестве 78 человек и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Жители и гости города могут обратиться за помощью по телефонам вызова экстренных оперативных служб 101, 112, единой дежурной службы города Благовещенска – 201-112.

Ранее Амур.инфо сообщало, что после ливня в столице Приамурья ввели режим ЧС. Соответствующее постановление подписала глава города Валентина Калита.