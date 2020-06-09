Остались на острове: река Чигиринка в пригороде Благовещенска размыла дорогу и подъезды к домам (фото, видео)

«Воронкова, 19/2, 19/3, 19/4, Василенко, 1/1. У нас смыло единственную дорогу, теперь мы отрезаны. Ни пожарная, ни скорая не проедет. Остались реально на острове», – обратился в редакцию читатель. Житель этого района, Иван, рассказал, что дорогу размыла река Чигиринка, которая из-за осадков вышла из берегов.

«Чигиринка у нас идет вдоль Василенко, которую строят в Чигири, вот вчера поток был такой, что она полилась аж через дорогу и размыла. Отрезанными оказалось 6 домов. Тут еще дома строят, вот все со строек, с полей все вокруг смыло в Чигиринку и пошло. Теперь мы ездим в объезд, как раньше через тепличку», – объясняет он.

«Рядом с первым домом, где река была и маленькая площадка, осталось наверно сантиметров 30 площадки и вода, вода. Вода большим потоком несется», –

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Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. 9 июня около 12:00 запланирован выезд рабочей комиссии. Она будет обследовать дорожные участки, которые во время строительства в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подверглись сильному ливню, в том числе и участок в районе Воронкова – Василенко. На выезде будут озвучены сроки устранения последствий непогоды и обеспечения проезда.

Как сообщало Амур.инфо, во время ливня Благовещенск практически ушел под воду. Большинство улиц оказалось затоплены, на некоторых участках дороги глохли автомобили. За 2 с половиной часа на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков. Дождь побил метеорекорд, принадлежавший 1994 году. Тогда в этот день выпало 34,2 миллиметра.