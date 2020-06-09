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В Благовещенске собака помогла найти предполагаемых грабителей

В Благовещенске собака помогла найти предполагаемых грабителей
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске служебная собака помогла полицейским. Благодаря животному, которое взяло след, были задержаны предполагаемые грабители.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о грабеже в парикмахерской, расположенной в микрорайоне областного центра.

Предварительно установлено, что двое неизвестных зашли в парикмахерскую и забрали чужое имущество. Работница увидела, как мужчина и женщина с похищенным покидают помещение, потребовала вернуть, но граждане скрылись. Парикмахер позвонила в полицию и описала приметы злоумышленников.

Начались мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых. На место происшествия выехал кинолог со служебной собакой. Бельгийская овчарка по кличке Кайра сразу взяла след и вывела полицейского к дому, возле которого находились мужчина и женщина, подходящие по приметам. Кинолог по рации сообщил об обнаружении предполагаемых злоумышленников. Прибывшие на адрес сотрудники ППС задержали женщину 1980 года рождения и мужчину 1987 года рождения.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. За подобное деяние судом может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#животные #криминал #происшествия

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