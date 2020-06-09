Колонны газоразделения для четвертой линии Амурского ГПЗ направлены морем из Республики Корея в Амурскую область

Из южнокорейского порта Масан вышло морское судно с колоннами газоразделения для четвертой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Это основное крупногабаритное технологическое оборудование, позволяющее разделять природный многокомпонентный газ на метан, азот и широкую фракцию легких углеводородов.

Вес колонны деметанизатора – 859 тонн, длина – почти 88 метров. Колонна удаления азота при длине более 58 метров весит 883 тонны. Отгрузка прошла в соответствии с графиком.

Из Республики Корея морское судно направилось в порт Де-Кастри Хабаровского края. Там каждая колонна будет перегружена на отдельную речную баржу и при помощи буксиров направлена по рекам Амур и Зея к причалу Амурского ГПЗ в районе г. Свободного.

В рамках стартовавшей навигации это уже второе судно с крупногабаритным грузом, предназначенным для Амурского ГПЗ. Всего в ходе летней навигации 2020 года на площадку строительства Амурского ГПЗ планируется доставить 43 единицы оборудования общим весом порядка 8 тысяч тонн. Для транспортировки грузов по российским рекам будут использованы 13 баржебуксирных составов.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

Амурский ГПЗ входит в структуру госпрограммы по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа (Восточная газовая программа). Она призвана обеспечивать газоснабжение потребителей Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также организовать мощный канал экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.