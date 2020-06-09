На изоляции по месту жительства в Амурской области находятся 1 738 человек

По состоянию на 8 июня в Амурской области выявлено 46 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Таким образом, на 8 июня с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 748 случаев COVID-2019, 239 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (315 человек), Благовещенского района (23 человека), Белогорска (35 человек), Тынды (59 человек), Зеи (4 человека), Магдагачинского района (20 человек), Свободного (149 человек), Шимановска (40 человек), пгт Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (8 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (41 человек), Райчихинск (9 человек), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (18 человек), Тындинского района (6 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (3 человека), Михайловского района (4 человека), Мазановского района (2 человека).

По состоянию на 7 июня зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 781 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 8 июня проведено 64 108 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки – 1 139. На изоляции по месту жительства находятся 1 738 человек, в изоляторах – 43, в обсерваторе – 0. Коэффициент распространения инфекции – 2,0 (в Благовещенске – 2,4, в Благовещенском районе – 2,2, в Свободном – 1,9).

Показатель тестирования – 231,1 на 100 тысяч населения, сообщает областное правительство.